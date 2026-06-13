Soma'da Ferdi Zeyrek'in Adını Taşıyacak Kent Meydanı ve Otoparkın Temeli Atıldı

(MANİSA) - Soma'da, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in adının yaşatılacağı yer altı otoparkı ve kent meydanı projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, projenin hem otopark sorununa çözüm getireceğini hem de ilçeye yeni bir sosyal yaşam alanı kazandıracağını belirtti.

Soma'da yapımı planlanan Mimar Ferdi Zeyrek Yer Altı Otoparkı ve Kent Meydanı Projesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende konuşan Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, projenin Soma için taşıdığı öneme dikkati çekti.

Soma'nın merkezindeki otopark sorununu çözmek amacıyla hazırlanan proje kapsamında yaklaşık 100 araç kapasiteli tek katlı yer altı otoparkı inşa edilecek. Otoparkın üzerine ise resmi törenlerin düzenleneceği, Atatürk Anıtı'na çelenk sunma programlarının gerçekleştirileceği ve çeşitli sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak geniş kent meydanı yapılacak.

Projenin Soma Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirileceği belirtilirken, maliyetin büyük bölümünün Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağı, meydan düzenlemelerinin ise Soma Belediyesi tarafından yürütüleceği ifade edildi.

Törende konuşan Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adının Soma'da yaşayacak olmasının kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi.

Ferdi Zeyrek ile anılarını paylaşan Okur, Zeyrek'in Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde Soma'ya yaptığı ilk ziyaretlerden birini anlattı. O dönemde Zeyrek'in Soma'da yeterince tanınmadığını düşündüğünü belirten Okur, "Ferdi Başkan daha sonra yalnızca Manisa'nın değil, tüm Türkiye'nin tanıdığı ve sevdiği bir belediye başkanı oldu. Onu rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz" dedi.

"FERDİ ZEYREK, PROJEYE DESTEK VERDİ"

Kent meydanı projesini göreve geldikten sonra Ferdi Zeyrek'e anlattığını belirten Okur, eski Hükümet Konağı alanının Soma Belediyesi'ne iki yıllığına tahsis edildiğini ve bu süre içinde projeye başlanmaması halinde tahsisin iptal edilme riski bulunduğunu söyledi.

Ferdi Zeyrek'in projeye ilk günden destek verdiğini kaydeden Okur, "Soma'nın şehir merkezinde ciddi bir otopark sorunu bulunuyor. Hükümet Konağı'nın geri çekilmesiyle ortaya çıkan alanı yalnızca meydan olarak değerlendirseydik otopark ihtiyacını karşılayamayacaktık. Bu nedenle hem otopark hem meydan ihtiyacını birlikte çözen bir proje hazırladık" diye konuştu.

Yaklaşık 100 araç kapasiteli otoparkın ekonomik koşullar nedeniyle tek katlı olarak planlandığını belirten Okur, meydanın resmi törenlerden sosyal etkinliklere kadar birçok organizasyona ev sahipliği yapacağını ifade etti.

Soma'da devam eden yoğun doğal gaz çalışmalarına da değinen Okur, ilçede son altı ay içerisinde yaklaşık 170 kilometrelik doğalgaz kazısı gerçekleştirildiğini söyledi. Okur, "Böylesine büyük bir projeyi tek başımıza üstlenmemiz mümkün değildi. Manisa Büyükşehir Belediyemiz bize önemli destek verdi. Bu proje yerel yönetimlerin uyumlu çalışmasının güzel bir örneğidir" dedi.

"SOMA'NIN OTOPARK SORUNUNA ÇÖZÜM OLACAK"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da konuşmasında Ferdi Zeyrek'i rahmetle andı.

Projeye, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ile birlikte sahip çıktıklarını ifade eden Dutlulu, "Bu proje hem Soma'nın otopark sorununa çözüm olacak hem de ilçeye nefes aldıracak modern bir meydan kazandıracak. Şehirleri güzelleştiren en önemli unsurlardan biri meydanlardır. Soma da bu proje sayesinde önemli bir kazanım elde edecek" diye konuştu.

Yaklaşık maliyeti 100 milyon liranın üzerinde olan projenin yüzde 75'lik bölümünün Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını aktaran Dutlulu, çalışmaların yaklaşık bir yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Zeyrek'in Manisa Büyükşehir Belediyesinde önemli değişimlere imza attığını dile getiren Dutlulu, kent meydanı ve otopark projesinin de onun döneminde şekillenmeye başladığını söyledi.