Soma\'da maden göçüğünde 5 işçi öldü, Şakrak doğum gününde yaralı kurtuldu

Manisa'nın Soma ilçesinde 5 maden işçisinin hayatını kaybettiği maden göçüğünde yaralı kurtulan Süleyman Şakrak, doğum günü olan 1 Ekim'de ölümle burun buruna gelerek kabusu yaşadı. 33 yaşına giren, evli ve 2 çocuk babası Şakrak, şimdi ailesine katılacak 3. çocuğunun doğumunu bekliyor. Şakrak, doğum gününde hayata yeniden tutunmanın sevincini ve iş arkadaşlarını kaybetmenin hüznünü aynı anda yaşadı.

Manisa'nın Soma ilçesinde İmbat maden işletmesinde 1 Ekim'de meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybederken, göçükten sağ kurtarılan iki işçiden biri Süleyman Şakrak oldu. Gece boyunca devam eden arama kurtarma çalışmalarının ardından göçük altındaki işçilerin tamamına ulaşıldı. Kazada 5 madenci yaşamını yitirirken, Şakrak ve İbrahim Çimen yaralı olarak kurtarıldı. Şakrak taburcu edilirken, İbrahim Çimen'in Soma Devlet Hastanesindeki tedavisine devam ediliyor.

Doğum gününde yeniden doğdu

1 Ekim 1993 doğumlu Süleyman Şakrak, göçüğün meydana geldiği gün 33. yaşına girdi. Doğum gününde yaşadığı maden faciasından sağ kurtulan Şakrak, evli ve iki çocuk babası. Ailesiyle birlikte yaşamını sürdüren Şakrak, üçüncü çocuğunun dünyaya gelmesini bekliyor.

Madenden yaralı kurtulan Şakrak'ı Soma Belediye Başkanı Sercan Okur evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette yaralı madenci Şakrak duygularını anlatmakta zorluk yaşarken vefat eden arkadaşları için gözyaşı döktü.

Şakrak'a geçmiş olsun dileklerini ileten ve belediye olarak her zaman yanlarında oldukların belirten Başkan Okur, "Dün itibariyle saat 13.00 sıralarında kaza meydana gelmiş. Yaklaşık bir saat sonra falan, bana da bilgi geldi. Maden işletmesinden arkadaşlarımız aradılar. Hemen kaymakam beyle iletişime geçtik. Olay yerine intikal ettik. Tabii aldığımız bilgiler çok üzücüydü. Yedi arkadaşımızın göçük altında olduğunu, iki arkadaşımıza ulaşıldığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu bize ifade etti şirket çalışanları. Beş arkadaşımıza da ulaşma çabalarının devam ettiğini söylediler. Biz de geç saatlere kadar, bu arkadaşlarımıza ulaşılmasını bekledik. Umutluyduk, umudumuz vardı, dua ettik ama maalesef, onların cansız bedenlerine ulaşabildik. Aileleri, tabii çok üzüldüler, bizler çok üzüldük ama maalesef ki Soma'da, bu havzada, bu kazalar çok fazlasıyla yaşanıyor, meydana geliyor. İnşallah bu son olur diyoruz. İnşallah bundan sonra böyle kazalar yaşanmaz diyoruz. Bugün de Süleyman arkadaşımızın evindeyiz. Onun da dün doğum günüymüş az önce ifade etti. Doğum gününde böyle bir olayı yaşayıp, hayata tekrar bağlanması adeta yeniden bir doğum gibi. Ben kendisine de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Cenazelerimiz var. Bugün, yarın defnedilecek. Kederli ailelere baş sağlığı diliyorum, sabır diliyorum. Biz Soma Belediyesi olarak ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Yaşadığı kazanın biranda meydana geldiğini ve çok fazla bir şey hatırlayamadığını kaydeden Şakrak ise şunları söyledi: "Tam bilmiyorum yani hatırlayamıyorum. Benim için kötüydü yani kötü bir şeydi. Birden oldu, Hatırlamıyorum, toprak altında kaldım yani. Arkadaşım kurtardı. Sağ olsun. Allah razı olsun. Yani hepsi mücadele etti. Bizim için ettiler. Hepsi bizi kurtarmak için oradalardı. Yani bütün arkadaşlarım oradaydı. Hepsi mücadelenin peşindeydi. Hepsi hani canla başla bizi kurtarmaya çalıştılar. Olayın ilk saatleriydi, kargaşaydı. Herkeste bir panik vardı hani bir an önce çıkartalım diye. İlk ben çıkmışım muhtemelen. Yani tahminime göre diyorlar. İlk beni kurtarmışlar. Çok şükür yani sağ salim oradan kurtuldum. Şu an için çok mutluyum ama tabii diğer arkadaşlarım için de üzgünüm."