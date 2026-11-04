Soma'da maden ve santral sorunları esnafın kazancını da etkiliyor - Son Dakika
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Soma'da maden ve santral sorunları esnafın kazancını da etkiliyor

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Soma\'da maden ve santral sorunları esnafın kazancını da etkiliyor
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Soma\'da maden ve santral sorunları esnafın kazancını da etkiliyor
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Soma'da maden ocakları ve termik santralde yaşanan sorunlar, ilçenin geleceğine ilişkin endişeleri artırıyor. İşsizlik ve geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar endişeli; esnaf ise madenlerin kapanması ve santral sorunlarının Soma ekonomisini doğrudan etkilediğini söylüyor.

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocakları ve termik santralde yaşanan sorunlar, ilçenin geleceğine ilişkin kaygıları artırıyor. Bir vatandaş, "Soma zaten termik santral ve maden ocağıyla ayakta duruyor. Onlar da kapanırsa burası köy olur" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocakları ve termik santralde yaşanan sorunlar, ilçenin geleceğine ilişkin kaygıları artırırken vatandaşların gündeminde işsizlik, geçim sıkıntısı ve ekonomik belirsizlik öne çıktı. Esnaf ise madenlerin kapanması ve termik santralde yaşanan sorunların Soma ekonomisini doğrudan etkilediğini belirtti.

Soma'nın geleceğine ilişkin kaygılarını dile getiren bir vatandaş, emeklilerin ekonomik durumuna dikkati çekerek, "Emeklilerin durumu belli. Neredeyse sadaka topluyorlar. Soma zaten termik santral ve maden ocağıyla ayakta duruyor. Onlar da kapanırsa burası köy olur. Hiç kimse geçinemiyor. İnsanlar korkuyor, konuşamıyor. Eleştiri yapamıyor" dedi.

"BU GÖÇ DEVAM EDERSE SOMA KÖY OLUR"

Bir diğer vatandaş Soma'nın ekonomik durumunun yalnızca ilçe üzerinden değerlendirilemeyeceğini, Türkiye genelindeki ekonomik koşulların da dikkate alınması gerektiğini söyleyerek, "Soma'nın ekonomisini yalnızca ilçe üzerinden değerlendiremeyiz. Türkiye genelindeki ekonomiye bakmak gerekir. Emekli de asgari ücretli de geçinemiyor. Soma'nın tarım ve zeytinliklerle bu ekonomik yükü karşılaması mümkün değil. Madenlerden dolayı büyük bir göç var. Bu göç devam ederse Soma ekonomik açıdan büyük hüsran yaşayacak. Soma'nın küçük bir kasabaya dönüşmesinden endişe ediyorum" diye konuştu.

"68 YAŞINDA HALA ÇALIŞIYORUM"

Emekli olduğunu belirten bir başka vatandaş, aldığı 23 bin lira aylıkla geçinmenin mümkün olmadığını söyledi. Bu nedenle 68 yaşında olmasına rağmen tarımda, tarlada ve yevmiyeli işlerde çalıştığını belirten vatandaş, "Ayakta durmaya çalışıyoruz. Kasapla dargınız artık, hiç görüşmüyoruz. Etin fiyatı bin lira olmuş. 23 bin lira maaş alan insan eti nasıl alacak? Et ve sütten uzağız. Bugüne kadar yaz ürünleriyle, patlıcanla, biberle idare ettik. Sonrasında yine sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

Bir başka vatandaş da Soma'daki işsizliğin ilçenin geleceğini tehdit ettiğini belirterek, maden işçilerinin ücretlerinin ödenmesi ve işsiz kalanlara yeni çalışma olanakları sağlanması gerektiğini söyledi. Emekli maaşının 28 bin lira olduğunu belirten vatandaş, bu gelirle de geçinemediğini ve iş buldukça çalışmaya devam ettiğini anlattı.

ESNAF: SOMA GÖZDEN ÇIKARILMIŞ GİBİ

Maden ocakları ve termik santraldeki sorunların ilçe ekonomisine etkisini değerlendiren bir esnaf, sürecin uzamasından ve yetkililerin yeterince müdahil olmamasından endişe duyduğunu söyledi. Esnaf, "Bu sürecin böyle devam edeceğini düşünüyorum. Devletin ve hükümetin müdahalesi olmadığını görüyorum. Soma'yı gözden çıkarmışlar. Allah sonumuzu hayır eylesin. Burada emekçi insanlardan para kazanıyoruz. Onlar maaşlarını zamanında aldıklarında kiralarını, ödemelerini yapıyor, alışverişlerini gerçekleştiriyorlardı. Şimdi bunları yapamıyorlar. Termik santraldeki durum ortada. Çok sayıda işçi işten çıkarılma veya ücretsiz izin süreciyle karşı karşıya kaldı. Bu belirsizlik ticari kazancımızı da etkiliyor" dedi.

"BEŞ YIL ÖNCE ALDIĞIMIZ PARAYLA BUGÜN YEMEK YİYEMİYORUZ"

Soma'ya 1989 yılında geldiğini ve ilçenin geçmişte hızla büyüdüğünü anlatan bir başka vatandaş ise bugün ekonomik durgunluğun belirginleştiğini söyledi. Madencilikten emekli olduğunu belirten vatandaş, "Soma eskiden çok güzeldi, çok büyüyordu. Ama şu anda Soma durdu. Madenden emekliyim, zor geçiniyorum. Beş-on yıl önce madende çalışırken aldığımız parayla bugün yemek yiyemiyoruz. Geçinemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Akaryakıta sık sık zam geldiğini, et, süt ve yumurta gibi temel gıda ürünlerini almanın zorlaştığını anlatan vatandaş, ekonomik sorunlar karşısında sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının daha fazla ses çıkarması gerektiğini savundu.

Bir başka esnaf da Soma'nın geleceğinin siyasi kararlar ve enerji politikalarıyla yakından ilişkili olduğunu savunarak, "Soma'nın kaderi maalesef ayaklar altına alınıyor. Santralin gitmesi, bunların hepsi siyasilerin yaptığı oyunlar. Çok yazık oldu" dedi.

Kaynak: ANKA
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