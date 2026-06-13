Soma'da Madencilerin Geleceği Belirsiz

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Yeni Anadolu Madencilik'in faaliyetlerini sonlandırarak işletmeyi Kartal Kömür İşletmeleri'ne devretmeye hazırlandığı Soma'da, yaklaşık bin 362 madencinin geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Türkiye Maden İşçileri Sendikası yöneticileri, işçilerin tüm alacaklarının Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından ödeneceğini belirtirken, asıl önceliklerinin mevcut çalışanların işlerini koruması olduğunu vurguladı.

Yeni Anadolu Madencilik'in faaliyetlerini sonlandırarak işletmeyi Kartal Kömür İşletmeleri'ne devretmeye hazırlandığı Soma'da, yüzlerce madencinin geleceğini yakından ilgilendiren kritik süreçte sendika yönetimi işçilerle bir araya geldi. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi 1 No'lu Şube Başkanı Rıza Sal ve Şube Başkan Yardımcısı Murat Kalın tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, işçilerin mali hakları, yeni dönemde istihdamın nasıl şekilleneceği ve maden sahasının geleceğine ilişkin açıklama yapıldı.

Soma'da son iki yıldır yaşanan belirsizliklere dikkati çeken Rıza Sal, işletmenin uzun süredir yatırım alamadığını ve tasfiye sürecinin adım adım ilerlediğini belirterek, "9 Temmuz 2026 itibarıyla mevcut işletmedeki süreç sona eriyor. Resmi olarak herkes işsiz kalıyor. Ancak bizim mücadelemiz tam da burada başlıyor. Asıl mesele tazminat değil, işçinin işine devam edip edemeyeceğidir" dedi.

Sal, TKİ gözetiminde Kartal Kömür İşletmeleri ile görüşmeler yaptıklarını belirterek, yeni dönemde önceliğin mevcut çalışanların korunması olduğunu söyledi. Yapılan görüşmelerde dışarıdan işçi alınmaması yönünde mutabakat sağlandığını ifade eden Sal, "Burada çalışan insanların ekmeği, aşı, geleceği bizim kırmızı çizgimizdir. Yeni firma önceliği mevcut işçilere verecek. Bizim olmazsa olmazımız budur" diye konuştu.

"TÜM HAKLARI TKİ ÖDEYECEK"

Toplantıda işçilerin en büyük kaygılarından biri olan kıdem ve ihbar tazminatları konusunda da açıklamalarda bulunan Sal, tüm alacakların devlet güvencesinde olduğunu belirtti. Sal, "Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan tüm haklar, kömür yardımları dahil olmak üzere işçilerin geçmişe dönük bütün alacakları TKİ tarafından ödenecek. Bu konuda herhangi bir tereddüt yok. İşçinin alın teri eksiksiz şekilde karşılığını bulacak" ifadelerini kullandı. Asıl sorunun mali haklardan çok istihdamın devamlılığı olduğunu vurgulayan Sal, "Benim kaygım işçinin geleceği. 9 Temmuz'dan sonra bu insanlar nerede çalışacak? Çoluğuna çocuğuna nasıl ekmek götürecek? Bütün mücadelemiz bunun için" dedi.

"MADEN ÜRETİMİ DURURSA SOMA FELÇ OLUR"

Soma'da madenciliğin yalnızca bir sektör değil, bölge ekonomisinin temel taşı olduğunu belirten Rıza Sal, üretimin durmasının tüm ilçeyi olumsuz etkileyeceğini söyledi. Madencilerin yıllardır ağır şartlar altında ülke ekonomisine katkı sunduğunu belirten Sal, "Soma Termik Santrali bu bölgenin kalbi. Maden üretimi durursa, Soma felç olur. Bu insanların çoğu madenci ailelerinden geliyor. Birçoğumuz Soma faciasında yakınlarımızı kaybettik. Bizim mücadelemiz sadece bir iş mücadelesi değil, aynı zamanda bir yaşam mücadelesidir" ifadesini kullandı.

İktidara ve ilgili kurumlara da çağrıda bulunan Sal, Türkiye genelinde madencilerin yaşadığı sorunların artık sona ermesi gerektiğini belirterek, "Bu madencilerden ne isteniyor? Türkiye'nin enerji üretiminde önemli payı olan madenciler sürekli belirsizlikle karşı karşıya bırakılıyor. Artık bu zulüm sona ermeli" diye konuştu.

"BÖLGESEL İŞÇİ ALIMINA KARŞI ÇIKTIK"

Toplantıda konuşan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi 1 No'lu Şube Başkan Yardımcısı Murat Kalın ise devir sonrası sürece ilişkin teknik ayrıntıları paylaştı. Kalın, Kartal Kömür İşletmeleri'nin 10 Temmuz itibarıyla sahada işe alım sürecini başlatacağını belirterek, ilk şartlarının mevcut çalışanlarının değerlendirilmesi olduğunu söyledi. "Biz bölgesel işçi alımına karşı çıktık. Dışarıdan işçi getirilmesine izin vermeyeceğiz. Öncelik burada çalışan bin 362 işçidir" diyen Kalın, sendikanın girişimiyle yeni firmanın iş ilanı sürecinin yeniden düzenlendiğini anlattı.

"İŞİMİZİN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ"

Toplantıda söz alan madenciler ise en büyük beklentilerinin iş güvencesi olduğunu dile getirdi. Bir madenci, "Burada binlerce insan ailesinin geçimini bu işten sağlıyor. Herkesin borcu var, çocuğu var. Bizim tek isteğimiz işimizin devam etmesi" dedi. Başka bir işçi ise devir sürecinin sorunsuz tamamlanmasını istediklerini belirterek, "Hak kaybı olmadan, aynı şartlarda çalışmaya devam etmek istiyoruz. Öncelik burada yıllardır emek veren işçilere verilmelidir" ifadelerini kullandı.

Soma maden havzasında yaşanan devir süreci, yaklaşık bin 362 işçinin geleceği açısından kritik önem taşıyor. Sendika yönetimi önümüzdeki günlerde Kartal Kömür İşletmeleri ile yeni görüşmeler yaparak işe alım takvimi, istihdam sayısı ve yazılı protokol çalışmalarını netleştirmeyi hedefliyor.

Madenciler ise yıllardır emek verdikleri ocaklarda üretime devam edebilmek için sürecin olumlu sonuçlanmasını bekliyor. Sendika yönetimi, işçilerin haklarının korunması ve istihdamın devamı için mücadelenin süreceğini vurgularken, Soma'da gözler şimdi 9 Temmuz sonrası başlayacak yeni döneme çevrilmiş durumda.