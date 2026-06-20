Soma Termik Santrali Üretim Durdu - Son Dakika
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Soma Termik Santrali Üretim Durdu

20.06.2026 12:19
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Soma Termik Santrali'nin durması, ilçe ekonomisinde kaygıları artırdı. Çözüm talep ediliyor.

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Soma Termik Santrali'nde üretimin durması ilçede ekonomik kaygıları gündeme taşıdı. Soma Nakliyeciler Kooperatifi Başkanı Hüseyin Bezirgan ve çok sayıda kamyoncu, santralin çalışmaması halinde kamyonculuktan madenciliğe, esnaftan sanayiye kadar geniş bir kesimin olumsuz etkileneceğini belirterek yetkililerden çözüm istedi. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da "Bu tesis sadece burada çalışan işçilerin değil, Soma ekonomisinin de can damarıdır. Geçtiğimiz aylarda santralin bir ay kapalı kaldığı dönemde ilçe ekonomisi adeta felç oldu" ifadesini kullandı.

Soma Termik Santrali'nde üretimin durmasının ardından ilçede ekonomik geleceğe ilişkin kaygılar büyüyor. Çeşitli sektörlerden temsilciler ve  vatandaşlar, santralin faaliyetlerinin durmasının yalnızca enerji üretimini değil, Soma'nın tüm ekonomik yapısını etkilediğini belirterek, çözüm çağrısında bulundu.

Soma Nakliyeciler Kooperatifi Başkanı Hüseyin Bezirgan, santralin çalıştığı dönemde kooperatife bağlı yaklaşık 330 aracın faaliyet gösterdiğini, ancak yaşanan üretim durdurmaların ardından bu sayının 250'ye kadar gerilediğini söyledi. İşlerin azalması nedeniyle bazı üyelerin araçlarını satmak zorunda kaldığını ifade eden Bezirgan, belirsizliğin kamyoncu esnafını ciddi şekilde tedirgin ettiğini dile getirdi.

Santralin durmasının ardından iki gündür araçların çalışamadığını aktaran Bezirgan, "Bizim araçlarımız farklı alanlarda çalışabilecek araçlar değil. Bu iş uzarsa ekonomik olarak çok zor günler bizi bekliyor. Santral çalışmazsa önce kamyoncular, ardından madenler, sanayi ve esnaf etkilenir. Zincirleme şekilde tüm Soma zarar görür" dedi.

Kamyoncu esnafının bankalara, piyasalara ve yedek parça tedarikçilerine karşı yükümlülüklerinin sürdüğünü vurgulayan Bezirgan, gelir olmadan bu yükün taşınamayacağını söyledi. Bezirgan, "Kamyoncu ancak teker dönerse para kazanır. Bizim bekleme lüksümüz yok. Santralin satılması gerekiyorsa da çalışırken satılmasını istiyoruz. Dumanı tüterken satılsın, üretim devam etsin" diye konuştu.

"BELİRSİZLİK HERKESİ YORUYOR"

Soma'da faaliyet gösteren çok sayıda kamyoncu da santralin durmasının yalnızca kendi sektörlerini değil, ilçedeki tüm ekonomik yaşamı etkilediğini söyledi. Bir kamyoncu, "Bu sadece kamyoncuların sorunu değil. Soma'nın tamamını etkileyen bir mesele. Ne zaman çalışacağı belli değil, kimsenin net bilgisi yok. Böyle giderse Soma ikinci Balya olur" dedi. Bir başka kamyoncu ise "Burada binlerce insanın ekmeği bu santrale bağlı. Kamyoncu esnafı, maden işçisi, esnaf, sanayici herkes etkileniyor. Bu iş çocuk oyuncağına döndü. Kapanıyor, açılıyor, tekrar kapanıyor. Belirsizlik herkesi yoruyor" ifadelerini kullandı.

Bazı kamyoncular, santralin kapanmasının uzun vadede göçü artırabileceğini ve ekonomik hayatı durma noktasına getirebileceğini savunurken, yetkililerin soruna kalıcı çözüm üretmesi gerektiğini dile getirdi.

Soma ekonomisinin önemli unsurlarından biri olan termik santralin geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, ilçe genelinde ortak görüş, tesisin yeniden üretime başlaması ve ekonomik faaliyetlerin devam etmesi yönünde oldu. Nakliyeciler, madenciler, esnaf ve vatandaşlar, santralin kapanmasının sadece bir işletmenin durması anlamına gelmediğini, Soma'nın ekonomik ve sosyal yapısını doğrudan etkileyen bir mesele olduğunu belirterek, yetkililerin sürece müdahale etmesini ve kalıcı çözüm üretmesini istedi.

"ÜÇ GÜNDÜR ÜRETİM DURMUŞ DURUMDA"

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da Soma Termik Santrali önünde yaptığı açıklamada, santralin geleceğine ilişkin belirsizliğin binlerce kişiyi etkilediğini söyledi. Santralin özelleştirilmeden önce üretim ve vergi rekorları kıran bir tesis olduğuna işaret eden Bakırlıoğlu, özelleştirme sonrasında gerekli yatırımların yapılmadığını savundu.

Bakırlıoğlu, "Bir zamanlar Türkiye'nin önemli enerji tesislerinden biri olan Soma Termik Santrali bugün üretim yapamaz hale geldi. Üç gündür üretim durmuş durumda. Santralin icradan satış sürecinde olduğu ifade ediliyor ancak satışın nasıl gerçekleşeceği, tesisin kim tarafından alınacağı ve alınması halinde faaliyetlerine devam edip etmeyeceği konusunda kamuoyuna yapılmış net bir açıklama yok" dedi.

Santralde yaklaşık bin kişinin çalıştığını aktaran Bakırlıoğlu, çalışanların ve ailelerinin büyük bir belirsizlik içinde olduğunu dile getirdi. Bakırlıoğlu, "Bu tesis sadece burada çalışan işçilerin değil, Soma ekonomisinin de can damarıdır. Geçtiğimiz aylarda santralin bir ay kapalı kaldığı dönemde ilçe ekonomisi adeta felç oldu. Madenlerde üretim aksadı, kamyoncular kontak kapattı, esnaf iş yapamaz hale geldi" diye konuştu.

Soma'da yalnızca termik santral konusunda değil, madencilik sektöründe de ciddi sorunlar yaşandığını söyleyen Bakırlıoğlu, bazı maden işletmelerinde işten çıkarmaların başladığını, çalışanların ücretlerini almakta zorlandığını kaydetti. İlçenin ekonomik geleceğine ilişkin kaygıların her geçen gün arttığını ifade eden Bakırlıoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Bakırlıoğlu, "Soma halkı ne olacağını bilmek istiyor. Santralin akıbeti ne olacak, burada çalışan insanların durumu ne olacak, madenlerde çalışan binlerce kişinin geleceği ne olacak? Bu soruların cevabını kimse bilmiyor. Biz yıllardır bu tesisin kamulaştırılması gerektiğini söylüyoruz. Bugün gelinen noktada da çözümün kamulaştırma ve yatırım olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Enerji, Yerel, Soma, Son Dakika

Son Dakika Yerel Soma Termik Santrali Üretim Durdu - Son Dakika

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