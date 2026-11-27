Haber: Osman BEKAR

(KONYA) - Soma B Termik Santrali'nin üretiminin durması ve kamuya devredilmesinin ardından yaklaşık bin 100 çalışanın maaş ve kıdem tazminatı alacakları gündemdeki yerini korurken, Sivas Kangal Termik Santrali'nde de kömür tedarikinin kesilmesiyle üretim durdu. Türkiye Maden-İş Sendikası Ege Bölge Şubesi ile TES-İş'in öncülüğünde Konya'da bir araya gelen maden ve enerji işçileri, milyarlarca liralık alacaklarının ödenmesini istedi. İşçiler, kamulaştırma ve üretimin yeniden başlaması çağrısı yaptı.

Manisa'nın Soma ilçesinde yıllarca kömür üreten maden işletmelerinin, termik santral işçilerinin ve kent ekonomisinin geleceğini etkileyen kriz, bu kez Konya'da Torku ve Konya Şeker'in önünde verilen mücadeleyle gündeme geldi. Türkiye Maden-İş Sendikası Ege Bölge Şubesi temsilcileri ile Soma B ve Sivas Kangal termik santrallerinin işçileri, ödenmeyen alacakları ve iş güvencesi talepleri için şirketin merkezi önünde bir araya geldi.

TES-İş Sendikası Genel Merkezi öncülüğünde, Soma ve Sivas şubelerinin koordinasyonuyla gerçekleştirilen eyleme, Soma'daki maden işçileri de destek verdi. İşçiler, yalnızca bireysel ücret ve tazminat alacaklarının değil, işletmeler arasındaki birikmiş borçların ve üretimin durmasının yarattığı ekonomik sonuçların da çözülmesini istedi.

Türkiye Maden-İş Sendikası Ege Bölge Şubesi İş Yeri Temsilcisi Emin Kara, eylem alanında yaptığı açıklamada, maden işletmelerinin milyarlarca liralık alacakları bulunduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a çağrıda bulunarak, "Memleketinizdeyiz. Devletin gücünü iliklerimize kadar burada hissettik; aynı gücün, aynı iradenin masada da Torku'ya karşı verilmesini istiyoruz" dedi.

Eyleme katılan maden işçileri, Soma'daki üretim zincirinin yalnızca termik santralde çalışanlardan oluşmadığını, santrale kömür sağlayan işletmelerin de yaşanan krizden etkilendiğini dile getirdi.

Maden işçileri, "İşletmemizin 1,4 milyar alacağı var. Hakkımızı almadan buradan dönmeyeceğiz" sözleriyle taleplerini dile getirdi.

İşçiler, alacakları için Konya'ya geldiklerini belirterek, maaş ve özlük haklarında yaşanan aksamaların çalışanları mağdur ettiğini söyledi. İşçiler, haklarının bir an önce ödenmesini talep etti.

"ÇOCUKLARINA HARÇLIK VERMEDEN OKULA GÖNDEREBİLİYORLAR MI?"

Türkiye Maden-İş Sendikası Ege Bölge Şube Başkan Yardımcısı Turgay Aydoğdu da TES-İş Sendikası'nın başlattığı direnişe destek verdiklerini belirtti. Konya Torku Şeker önündeki eylemin sürdüğünü ifade eden Aydoğdu, işçilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları aileleri üzerinden anlatarak, "Konya Torku Şeker müdürlerinin çocukları okul harçlığı almadan gidebiliyorlar mı? Çocuklara cep harçlığı vermeden çocukları okula gönderebiliyorlar mı? Onlar, bir babanın çocuğunun gözünün içine bakamayacak duruma düşmesini bilebiliyorlar mı" ifadelerini kullandı.

İşçilerin yaşadığı mağduriyete dikkat çeken Aydoğdu, eylem sırasında polisin orantısız güç kullandığını ileri sürdü. Devletin güvenlik güçleri aracılığıyla gösterdiği iradenin işçilerin taleplerinin çözümü için de ortaya konulması gerektiğini savunan Aydoğdu, işçilerin hak arayışını sürdüreceğini belirtti.

TES-İŞ'TEN KAMULAŞTIRMA ÇAĞRISI

TES-İş Sendikası Teşkilatlanma ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Erçelik, Konya'daki açıklamasında Soma ve Kangal termik santrallerinde yaşananları değerlendirdi. Erçelik, şirket yönetimini yeterli yatırım yapmamak, borçlarını ödememek ve işçileri mağdur etmekle eleştirdi.