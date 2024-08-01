Somali'de şehit olan Uzman Çavuş Seydi Ünlü baba ocağında toprağa verildi - Son Dakika
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Yerel

Somali'de şehit olan Uzman Çavuş Seydi Ünlü baba ocağında toprağa verildi

İzmir Tersanesi Komutanlığı'na mensup olan ve Somali'de görevlendirilen Uzman Çavuş Seydi Ünlü, kalp krizi sonucu şehit oldu. Cenaze namazının ardından Ünlü, baba ocağı Seyitgazi İlçesi Kümbet Mahallesi'nde toprağa verildi. Ailesi, şehidini asker selamıyla son yolculuğuna uğurladı.

01.08.2024 19:46
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Somali'de şehit olan Uzman Çavuş Seydi Ünlü baba ocağında toprağa verildi

ESKİŞEHİR - Görevlendirildiği Somali'de kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Seydi Ünlü, kılınan cenaze namazı sonrası baba ocağı Seyitgazi İlçesi Kümbet Mahallesi'nde toprağa verildi.

İzmir Tersanesi Komutanlığı'na mensup olan ve Somali'de görevlendirilen, 30 Temmuz tarihinde ise geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Seydi Ünlü (50), son yolculuğuna uğurlanmak üzere hava yoluyla Eskişehir'e getirilmişti. Eskişehir'den de baba ocağı olan Seyitgazi İlçesi Kümbet Mahallesi'ne getirilen Ünlü'nün cenazesine, 90 yaşındaki annesi Saniye Ünlü, eşi Yeliz Ünlü çocukları Nazmiye, Furkan ve Taha Ünlü'nün yansıra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, birçok önemli isim ve mahalleli katıldı. Taziyeleri kabul eden şehit Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün ailesinin gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Daha sonra şehit Uzman Çavuş Ünlü'nün eşi ve çocukları Türk Bayrağı'na tabuta kapandı.

Alınan helallik ve kılınan cenaze namazı sonrasında şehit Uzman Çavuş Seydi Ünlü, Kümbet Mahallesi'nde bulunan kabristana defnedildi.

Ailesi şehidini son yolculuğuna asker selamı ile uğurladı.

Kaynak: İHA

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