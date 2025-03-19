Soma'da Şehit Anısına İftar İkramı - Son Dakika
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Yerel

Soma'da Şehit Anısına İftar İkramı

Soma\'da Şehit Anısına İftar İkramı

Manisa'nın Soma ilçesinde Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü gönüllüsü Somalı öğrenciler 2020 yılında Hakkari Dağ Komando Terörle Mücadele Harekatı Gurup Komutanlığı emrinde görevli iken Kuzey Irak bölgesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Deniz piyade uzman çavuş şehit Muhammed...

19.03.2025 06:16
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Manisa'nın Soma ilçesinde Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü gönüllüsü Somalı öğrenciler 2020 yılında Hakkari Dağ Komando Terörle Mücadele Harekatı Gurup Komutanlığı emrinde görevli iken Kuzey Irak bölgesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Deniz piyade uzman çavuş şehit Muhammed Fatih Durhan adına ihtiyaç sahibi ailelere iftar ikramında bulundu.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde gerçekleşen etkinlikle programın daha da anlamlı hale geldiğini belirten İlçe Diyanet Gençlik Koordinatörü Fatih Başkırık, "Aynı zamanda şehidimizin ve Çanakkale Şehitlerimizin mübarek anısına, her ailemize günün hatırası olarak Al bayrağımız hediye olarak takdim edildi. Gençlerimizin hizmetlerini Rabbim kabul eylesin. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun." dedi.

Öte yandan Soma İlçe Müftülüğü koordinesinde Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü olarak ramazan ayı boyunca hergün ilçede ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak iftarlık dağıtımının yanında gıda kolisi dağıtımı yapıldığını da belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Soma'da Şehit Anısına İftar İkramı - Son Dakika

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