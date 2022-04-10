Altındağ Belediyesi, şehit ailelerini ve gazileri ilçedeki iftar sofralarında ağırladı.

Altındağ Belediyesi, şehit ailelerini ve gazileri ilçedeki iftar sofralarında ağırladı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında duygu dolu anlar yaşandı. İftara Başkan Balcı'nın yanı sıra Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Lütfiye Selva Çam ve Orhan Yeğin, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Bildik, MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, Belediye Meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

"Kapımız da, gönlümüz de sizlere sonuna kadar açık"

Şehit ailelerini ve kahramanlık timsali gazileri iftar sofrasında ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Balcı, "Peygamberlikten sonraki en güzel yer şehitlik. Ne mutlu sizlere ki şehit ailelerisiniz. Ne mutlu ki sizlere kahramanlığın ve vatan sevgisinin en güzel örneklerisiniz. Bizler de sizlerin emrinde ve hizmetinizdeyiz. Ramazan'ınız mübarek olsun. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Kapımız da gönlümüz de sizlere daima sonuna kadar açık" dedi. - ANKARA