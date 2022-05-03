Son Dakika | Bayramda yangınzede çocukların yüzlerini güldürdüler - Son Dakika
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Son Dakika | Bayramda yangınzede çocukların yüzlerini güldürdüler

03.05.2022 00:58
Son Dakika | Bayramda yangınzede çocukların yüzlerini güldürdüler

Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'da yangınların meydana geldiği köylerde Ramazan Bayramı'nı buruk yaşayan çocuklara bayramlık, çikolata ve bayram harçlığı dağıtıldı.

Kastamonu'da yangınların meydana geldiği köylerde Ramazan Bayramı'nı buruk yaşayan çocuklara bayramlık, çikolata ve bayram harçlığı dağıtıldı.

Kastamonu'da 2022 yılının ilk 4 aylık döneminde meydana gelen 68 yangın olayında 96 ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangınlarda 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Yangından en çok etkilenen kesim ise çocuklar oldu. Türk Kızılay ekipleri Ramazan Bayramı'nda yangınzede çocuklar için harekete geçti. Kızılay gönüllüleri 16 evin yandığı Başören köyünde, 10 ev ve 1 caminin yandığı Tepeharman köyünde, 7 ev ve 1 caminin yandığı Haydarlar köyünde yaşayan çocuklara bayramlık, çikolata ve bayram harçlığı dağıttı. Çocuklarla oyunlar oynayıp, yüzlerini boyayan Kızılay gönüllüleri, ayrıca bayram süresince okumaları için özel olarak seçilmiş kitaplar hediye etti. Kızılay ekiplerinin getirdiği bayramlıkları teslim alan çocuklar büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

" Yangında kıyafetlerim yandı, abi ve ablalarım bize kıyafet getirdi "

Yangında kıyafetlerinin kıyafetlerinin yandığını söyleyen 12 yaşındaki Yıldız Sahra Kadiroğlu, "Yangında evimiz yandı ve kıyafetlerim de yandığı için de bayramda da giyeceğim hiçbir kıyafetim yoktu, Kızılay'daki abi ve ablalar bize kıyafet getirdi. Onlara çok teşekkür ederim"dedi.

"Her zaman mağdur ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız"

Mağdur ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Kızılay Kastamonu Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil, "Bugün Kızılay ailesi olarak yangın bölgelerindeyiz. Daha önce Kastamonu'da yaklaşık 1 yıl içinde büyük yangınların meydana geldiği Tepeharman, Başören ve Haydarlar köylerini ziyaret ediyoruz. Bu köyler Kastamonu merkeze uzak ve yaklaşık 2 saat mesafe uzaklıkta. Burada vatandaşlarımız büyük yangınlar geçirdi ve bütün eşyalarını ve neredeyse her şeylerini kaybettiler. Biz de Kızılay Kastamonu ailesi olarak gönüllü gençlerimizle birlikte buradaki vatandaşlarımızın bayram sevinçlerine ortak olmak istedik. Çocuklarımıza bayramlık kıyafetler getirdik, ailelerimize de gıda yardımında bulunarak bayramlarını kutladık. Yardımlarımız artarak devam edecek, her zaman halkımızın, mağdur ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Amacımız, afetzede çocukların yüzlerindeki mutluluk bizim için de mutluluk"

Yangın bölgelerindeki afetzede çocukların yüzlerindeki mutluluğu görmenin kendileri için de birer mutluk olduğunu söyleyen Kastamonu Genç Kızılay Başkanı Tuğçe Gülşen Abduloğlu, ise, "Bugün biz Kastamonu'nun yangın bölgelerine geldik, gelirken de buradaki afetzede çocuklarımız için kıyafetler getirdik, onlar için oyuncak, küçük hediyeler ve kitaplar getirerek teslim ettik. Bizim bunları yapmamızdaki amaç, afetzede çocukların yangında eşyalarını tamamıyla kaybetmiş olmaları ve onlara bu şekilde hem Kızılay'ı hatırlatmak hem de yaralarına bir nebze merhem olmak. Buradaki afetzede çocukların yüzlerindeki mutluğu görmek bizim için de ayrıca mutluluk oldu. Hep beraber güzel günlerde yeniden bir arada olmayı diliyoruz" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Bayramda yangınzede çocukların yüzlerini güldürdüler - Son Dakika


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