Son dakika haber: Erzincan'da deprem şehitleri dualarla anıldı - Son Dakika

Erzincan'da 30 yıl önce 13 Mart 1992 tarihinde meydana gelen depremin yıldönümünde Terzibaba Mezarlığı'nda anma töreni düzenlenerek hayatını kaybedenler için dualar edildi.

30 yıl önce 653 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce vatandaşın yaralandığı, binlerce binanın da yıkıldığı ve kullanılamaz hale geldiği Erzincan'da deprem şehitleri unutulmadı. Terzibaba Mezarlığı'nda deprem şehitleri anıtında anma töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ile başlayan anma töreninde dualar edilerek anıta çiçek koyuldu.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak Erzincan'da ki binaların depremlere hazır olduğunu belirtti. Aksun konuşmasında, "1992'nin 13 Mart'ında Erzincan'da bir akşam ile yatsının arasında kar yağışının akabinde teravih namazına denk gelen bir saatte 653 canımızı şehit verdik. Bu canların kaybı olmaması için, depremlere hazırlıklı olabilmemiz için, Erzincan o gün bir karar aldı. Yapılan inşaatların depreme dayanıklı olabilmesi için, daha sonra da devletimizin kanunlaştırdığı deprem yönetmeliği ile imar yönetmeliği ile daha da dayanıklı binaların oluşması için bir emek konuldu. Biz deprem olmayacak alanlara koşmak yerine yaşadığımız alanda depreme dayanıklı binaların yapılması ve depremle iç içe yaşayabilmemizi bir gereklilik olarak artık algıladık ve şehrimizde ki binaların yüzde 50'si yenilenmiş oldu. Ben buradan depremde şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına ise baş sağlığı diliyorum" dedi.

Akabinde konuşan Erzincan Valisi Mehmet Makas ise, depremler kadar tedbirsizliğinde can aldığını ve hasar verdiğini belirterek, "Bugün 13 Mart 1992 tarihinde Erzincan'da yaşanan depremde şehit olan vatandaşlarımızı anmak ve tekrar o bilinci diri tutmak adına bir aradayız. Hakikaten kentimiz çok büyük bir acı yaşadı. 1939 depreminde yaşadığı gibi. Büyük bir yıkım yaşadı. 653 vatandaşımız deprem şehidi oldu. 3 bin 850 civarı vatandaşımız yaralandı, 6 bin 700 küsür de binamız yıkıldı. Aslında depremler hem yıkıma hem ölüme sebep oluyor ama tek başına deprem değil tedbirsizlikler aslında bizleri bu acılar gark ediyor. Erzincan'ı buradan alıp başka bir yere götürme imkanı ve ihtimalimiz yok. Çünkü insanlar doğmuş oldukları topraklardan kopamıyorlar. Bunu devlet zaman zaman denedi. Dolayısıyla yerinde binalara daha da dikkat ederek ve vatandaşlarımızı da bilinçlendirerek Erzincan'ımızı yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından şehit olan vatandaşların mezarları başına karanfil bırakılmasıyla sonra eren anma programına il protokolü, kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri, siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

13 Mart 1992 günü meydana gelen 6.8 şiddetindeki Erzincan depreminde 653 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce ev kullanılmaz hale gelmişti. - ERZİNCAN