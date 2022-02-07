Üye Girişi
Son dakika haber... Şehit polis memuru Kadri Atan kabri başında anıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Şehit polis memuru Kadri Atan kabri başında anıldı

07.02.2022 22:37
Son dakika haber... Şehit polis memuru Kadri Atan kabri başında anıldı

Son dakika haberi... Ankara'nın Polatlı ilçesinde devriye görevi sırasında vurularak şehit edilen polis Kadir Atan, 45'nci ölüm yıl dönümünde Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde devriye görevi sırasında vurularak şehit edilen polis Kadir Atan, 45'nci ölüm yıl dönümünde Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 1977 yılında görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Kadir Atan, Tosya ilçesine bağlı Karaköy köyündeki kabri başında ilçe protokolü ve vatandaşların katıldığı törenle anıldı. Şehit Kadir Atan ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunan törende ilçe müftüsü tarafından dua edildi.

Duanın ardından şehidin kabrini ziyaret eden Tosya Kaymakamı A. Ferhat Özen, şehit Kadir Atan'ın yakınları ile bir süre sohbet ederek, talep ve isteklerini dinledi. Kaymakam Özen, "Kahraman şehidimiz polis memuru Kadir Atan'a yüce Allah'tan rahmet diliyor, şefaatine bizlerin de nail olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Şehidimizin şahsında tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran, rahmet ve saygıyla yad ediyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

YORUMLAR
500

Polis Memuru, Kastamonu, Ankara, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber... Şehit polis memuru Kadri Atan kabri başında anıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:36 6 parti olacağı konuşulan Millet İttifakı'ndan sonra Cumhur İttifakı da genişliyor
22:30 Fox TV'nin fenomen dizilerinden Aşk Mantık İntikam ve Kanunsuz Topraklar final yapıyor
22:07 Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz, polislere silah salladı! Hakkında 4 suçtan işlem başlatıldı
21:59 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan artan elektrik faturalarıyla ilgili açıklama: Yeni düzenleme gelecek
21:52 Alevi Dernekleri Federasyonu, elektrik faturalarını ödememe kararı aldı: ''Eşit yurttaşlık istiyoruz''
21:43 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan muhalefetin geçmiş olsun mesajları hakkında açıklama: İnşallah diğer alanlara da taşınır
21:24 Dere kenarında oynayan çocuklar, cansız erkek bedeni buldu!
21:13 Doğal gaz patlamasında tahrip olan binanın yıkımına başlandı! Bina sakinleri gözyaşlarını tutamadı
21:11 Kazı esnasında kelepçeli cesedi bulunan Murat Kartal'ın son görüntüleri ve ses kaydı gün yüzüne çıktı
20:19 Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 22:50:01. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Şehit polis memuru Kadri Atan kabri başında anıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement