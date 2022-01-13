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Son dakika haberi: KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL, metaverse dünyasında yerini aldı - Son Dakika

Son dakika haberi: KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL, metaverse dünyasında yerini aldı

13.01.2022 10:30
Son dakika haberi: KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL, metaverse dünyasında yerini aldı

Son dakika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geliştirilen Akdeniz'in elektrikli otomobil markası GÜNSEL, yükselen metaverse platformlarından Decentraland'de açacağı Showroom'u ile sanal gerçeklik evrenine adım atıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geliştirilen Akdeniz'in elektrikli otomobil markası GÜNSEL, yükselen metaverse platformlarından Decentraland'de açacağı Showroom'u ile sanal gerçeklik evrenine adım atıyor.

Dünyanın geleceğini şekillendirecek teknolojik gelişmeler arasında elektrikli otomobil ve Web 3.0'la hayatımıza giren "metaverse" ön plana çıkıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geliştirilen Akdeniz'in elektrikli otomobil markası GÜNSEL, yükselen metaverse platformlarından Decentraland'de satın aldığı arsa üzerine inşa edeceği Showroom'u ile elektrikli otomobil deneyimini, en önemli sanal gerçeklik evrenlerinden birine taşıyarak, bu iki teknolojiyi birleştiriyor.

GÜNSEL Showroom Decentraland'de

Henüz gelişme aşamasında olan metaverse dünyasının, gelecekte kullanıcı deneyimlerini ve satın alma alışkınlıklarını büyük ölçüde sanal gerçeklik evrenine taşıması bekleniyor. GÜNSEL de Decentraland'de açacağı Showroom'u ile seri üretim öncesinde ilk modeli B9 ve ikinci modeli J9'u bu yeni evren üzerinden dünya ile buluşturmayı amaçlıyor. GÜNSEL, teknolojinin gelişimine paralel olarak metaverse evreninde yaşanacak ilerlemelerle birlikte, sanal evrende araçlarla test sürüşlerinin de yapılabileceği "GÜNSEL Etkileşim Merkezi" oluşturmayı da amaçlıyor.

Ethereum tabanlı hizmet veren Decentraland'de GÜNSEL NFT'lerinden satın alan kullanıcılar, seri üretime geçilmesiyle birlikte satışa çıkacak olan GÜNSEL B9'lardan öncelikli alım hakkına da sahip olacaklar.

Metaverse ile sınırlar ve duvarlar ortadan kalkıyor

İleride artırılmış gerçeklik özelliklerinin çok daha gelişeceği metaverse, markalar ve kullanıcılar için gerçek dünyanın sınırlarını ortadan kaldırıyor. Dünyanın farklı yerlerinden pek kullanıcının aynı anda, sanal karakterleri ile varlık göstereceği metaverse platformları sadece ülke sınırlarını değil fiziki sınırlamaları ve duvarları da önemsiz hale getiriyor. Bu nedenle GÜNSEL, Decentraland'de ziyarete açacağı Showroom'unda fiziksel duvarlardan kurtularak, kullanıcılara çok daha iyi ve zahmetsiz bir inceleme olanağı sunuyor.

GÜNSEL Showroom'unda, mavi ve turkuaz tonların Akdeniz'i; B9 ve J9'un üzerinde yer aldığı platform ise Kıbrıs adasını simgeliyor. Köprü şeklinde tasarlanan platform üzerindeki devre izleri ise GÜNSEL'in elektrikli otomobiller üreteceğini ve KKTC'de doğan markanın dünya ile kurduğu bağları sembolize ediyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: "GÜNSEL'imizi sanal gerçeklik evrenleri üzerinden dünyanın her yerinde potansiyel kullanıcılarımızla buluşturacağız"

GÜNSEL'in, elektrikli otomobil devriminin bir parçası olarak, dünyanın geleceğini şekillendirecek olan girişimlerden biri olduğunu söyleyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Dünyanın gelecek 50 yılını şekillendirecek teknolojik gelişmelerden biri de hiç kuşkusuz metaverse. Bu alanın en önemli platformlarından Decentraland'de yer alacak GÜNSEL Showroom'u ile biz de, her geçen gün genişleyen bu evrende yerimizi almış olduk" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Günsel, "Metaverse evrenleri, sınırları ortadan kaldırarak, gerçek hayatta dünyanın bir ucunda olsanız da, geliştirdiğiniz ürünü ve teknolojiyi dünyanın her yerinde aynı anda kullanıcılarla buluşturma olanağı sağlıyor. Markamızı sanal gerçeklik evrenleri üzerinden dünyanın her yerinde potansiyel kullanıcılarımızla buluşturacağız" dedi. - İSTANBUL

Son dakika haberi: KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL, metaverse dünyasında yerini aldı
Son dakika haberi: KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL, metaverse dünyasında yerini aldı

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Metaverse, Otomobil, Akdeniz, Kıbrıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL, metaverse dünyasında yerini aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL, metaverse dünyasında yerini aldı - Son Dakika
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