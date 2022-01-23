Son dakika haberi! Polis ekipleri karayolunda sürücüleri uyardı - Son Dakika

Ankara- Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümleri başta olmak üzere kenti çevre illere bağlayan yollarda zaman zaman tipi nedeniyle kar birikintileri oluştu. Karayolları Kırşehir 61. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, geceden itibaren buzlanmaya karşı kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kırşehir genelinde Cumartesi gününden itibaren etkili olan kar yağışına Özel İdare Karla mücadele ekipleri ve Kara Yolları ekipleri anında müdahale etti. Köylerde etkili olan kar yağışı sonrası karla mücadele ekipleri tarafından çalışmalar başlatıldı.

Kırşehir Merkez, Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman ve Mucur ilçelerinde etkili olan kar yağışına, 36 iş makinası ve 79 personel ile İl Özel İdare ekipleri çalışma başlattı.Olumsuz hava şartlarından dolayı yolda kalan 18 Araç kurtarılırken köylerde hastalara yardımcı olmak için yolda kalan ambulanslara yardımcı olundu. Merkezde 21, Akçakent'te 7, Akpınar'da 7, Boztepe'de 4, Çiçekdağı'nda 24,

Kaman'da 17, Mucur'da 11 köy olmak üzere il genelinde 82 köy yolu kapandı. - KIRŞEHİR