Son dakika haberleri! Başkan Oktay, yangında görev yapan personeline teşekkür etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Başkan Oktay, yangında görev yapan personeline teşekkür etti

19.07.2022 15:37
Son dakika haberleri! Başkan Oktay, yangında görev yapan personeline teşekkür etti

Son dakika haberlerine göre Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Datça Mesudiye'de meydana gelen orman yangınlarını söndürmek için görev alan Marmaris Belediyesi personeliyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Datça Mesudiye'de meydana gelen orman yangınlarını söndürmek için görev alan Marmaris Belediyesi personeliyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Marmaris Belediyesi'nin farklı birimlerinde görev alan personeller ilçede yaşanan yangın ve sel felaketlerinde canla başla mücadele etmişti. Son olarak da 13 Temmuz'da komşu ilçe Datça Mesudiye'de başlayan yangının söndürülmesine destek olmak için Marmaris'ten yola çıkmıştı. 14 Temmuz'da kontrol altına alınan yangında görev alan personel için teşekkür yemeği düzenlendi. Armutalan Kültür Merkezi'nde öğle yemeğinde personel ile bir araya gelen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk ve Ali Zağlı da eşlik etti

Sözlerine "geçmiş olsun" diyerek başlayan Başkan Mehmet Oktay konuşmasını söyle sürdürdü, "En son Datça yangınında gösterdiğiniz performans için hepinize teşekkür ediyorum. Gerek belediyeden gerekse Datça halkından çok olumlu tepkiler aldık, her birinize ayrı ayrı teşekkür ettiler. Hepinizin emeğine sağlık, umarız ki bir daha yaşanmasın. Ancak yangın yaşadığımız coğrafyanın bir gerçeği. Bu nedenle orman yangınlarına ve tüm diğer afetlere hazırlıklı olmak zorundayız." - MUĞLA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Mehmet Oktay, Marmaris, Mesudiye, Datça, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Başkan Oktay, yangında görev yapan personeline teşekkür etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:40 Tümer Metin'in en acı günü: Hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik
15:39 Okulun tuvaletine giren Puma, öğrenciye korku anlar yaşattı
15:36 Bakan Soylu'nun kuzenini öldüren kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:28 Düğünde facia! Maganda kurşunu gelini öldürdü
15:25 Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Teknede amuda kalktığı pozu paylaştı
15:14 Mansur Yavaş'dan Behzat Ç. paylaşımı: 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz
15:10 Hamaney, terör örgütü PKK/YPG'ye yapılacak operasyona karşı çıktı: Türkiye'nin olası Suriye harekatı bölgeyi istikrarsızlaştırır
14:53 Tanker sürücüsünün çölün ortasında baygın bulduğu deveye pet şişeyle su içirmesi sosyal medyada beğeni topladı
14:40 "Şişmansın git" diyen hoşlandığı çocuğu yaşadığı dönüşümle pişman etti
14:39 İspanyol basınından ilginç iddia! Ronaldo, cinsel organını büyütmek için botoks yaptırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 15:44:43. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Başkan Oktay, yangında görev yapan personeline teşekkür etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement