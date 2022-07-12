Son dakika haberleri: Kavurma kazanları birlik için kaynadı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Kavurma kazanları birlik için kaynadı

12.07.2022 17:41
Son dakika haberleri: Kavurma kazanları birlik için kaynadı

Son dakika haberlerine göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde bu sene 9'uncusu düzenlenen geleneksel kavurma etkinliğine katılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde bu sene 9'uncusu düzenlenen geleneksel kavurma etkinliğine katılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kurban Bayramı boyunca belediye personeli başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, sanayici ve işadamları dernekleri, sendikalar ve derneklerin düzenlediği programlara katılarak tüm kesimlerle kucaklaştı. İnegöl Akhisar Mahallesi'ndeki geleneksel kavurma etkinliğinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aktaş, İnegöl Rumeli Derneği'ni de ziyaret ederek bayramlaşma programına katıldı.

Bu sene 9'uncusu yapılan şenlikte, 10 ayrı kazanda pişirilen kurban etleri katılanlara ikram edildi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Akhisar Mahallesi Muhtarı Oktay Garip, siyasi parti temsilcileri ve meclis üyelerinin de katıldığı etkinlikte mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Aktaş, "Düzenlenen şenlik birlik ve beraberliğimiz için büyük önem taşıyor. Etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bizim asıl zenginliğimiz bu iki kavramdır. Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum" dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, mahalle sakinlerinin bayramını tebrik ederek geleneksel hale gelen kavurma şenliğinin uzun yıllar yapılmasını temenni etti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, etkinliğe davet edildiği için büyük mutluluk duyduğunu belirterek tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.

Mahalle Muhtarı Oktay Garip ise, bu sene 9'uncusu yapılan şenliğe katılan hekese teşekkür etti. - BURSA

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Motosikletin üstüne uzanarak giden genç, ölüme davetiye çıkardı Son dakika haberi: Motosikletin üstüne uzanarak giden genç, ölüme davetiye çıkardı Son Dakika | ÇAMAŞIR SUYU İÇEN 1,5 YAŞINDAKİ YİĞİTHAN, HASTANELİK OLDU Son Dakika | ÇAMAŞIR SUYU İÇEN 1,5 YAŞINDAKİ YİĞİTHAN, HASTANELİK OLDU
Kaynak: İHA

Alinur Aktaş, Akhisar, İnegöl, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: Kavurma kazanları birlik için kaynadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:39 ABD Başkanı Biden'ın oğlunun telefonundan çıkan uygunsuz görüntüler ülkeyi karıştırdı! Biden'ın istifası gündemde...
17:08 Antalya'da korkutan anlar! 40 metreden denize ters düşen genç bilincini kaybetti
17:05 Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın tavırları antrenmana damga vurdu! Galatasaray'dan kovulmaları istendi
16:54 Gürsel Tekin'in genç eşi Mehtap Özkan'a hacker darbesi! Fotoğrafları silinirken, bazı kişiler de takipten çıkarılmış
16:37 Aile Destek Programı'nda hane başı 7 bin 200 lira! Tam 4 milyon aile devlet desteğinden faydalanacak
16:22 "Bager Erdal" kod adlı Rıdvan Alkan imha edildi! Teslim olan terörist, kırmızı kategorideki PKK'lı teröristin öldürüldüğünü itiraf etti
16:18 Kıvanç Tatlıtuğ, 3 ay önce doğan oğlu Kurt Efe'yle poz verdi: "Babalık yakıştı"
16:16 Gaza gelip içinde yüksek oranda alkol bulunan likörü kafasına diken şahıs öldü
16:13 Galatasaray'da Kerem yine kavgaya tutuştu! Tokat atınca ortalık karıştı...
15:58 Mustafa Topaloğlu'ndan bomba Mahsun Kırmızıgül itirafı: Ben onu keşfettim, o beni şirketimden etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 17:50:21. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Kavurma kazanları birlik için kaynadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement