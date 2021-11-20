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Son dakika yerel: Ağrı'da "Dünya Çocuk Hakları Günü" programı düzenlendi - Son Dakika

Son dakika yerel: Ağrı'da "Dünya Çocuk Hakları Günü" programı düzenlendi

20.11.2021 17:07
Son dakika yerel: Ağrı'da "Dünya Çocuk Hakları Günü" programı düzenlendi

Gelen son dakika haberine göre Ağrı Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Ağrı Temsilciliği işbirliğiyle hazırlanan "Dünya Çocuk Hakları Günü" programı düzenlendi.

Ağrı Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Ağrı Temsilciliği işbirliğiyle hazırlanan "Dünya Çocuk Hakları Günü" programı düzenlendi.

Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Kerem Türker, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim, İl Müftüsü Tandoğan Topçu, UCİM Ağrı İl Temsilcisi Yusuf Yıldırım, kurum müdürleri, çocuklar ile aileleri katıldı.

Programda Konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek,"Çocuklarımız insanlığın ve ülkemizin ortak ümidi, geleceğidir. Her çocuk öncelikle sağlık, eğitim ve diğer tüm imkanlardan yararlanma ve barış dolu bir dünyada hayatın tüm güzelliklerini yaşama hakkına sahiptir. Sevgiyi ve kardeşliği temsil eden, yaşamımızı her yönüyle güzelleştiren çocuklara tüm haklarının korunduğu yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin başlıca görevlerindendir. Çocuklarımız insanlığın ve memleketimizin ortak ümididir. Barışı, sevgiyi temsil eden ve yaşamamızı her yönüyle güzelleştiren çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Tüm çocukların güzel bir dünyada yaşayabilmesi ise bütün insanlığın gönüllü gayretleriyle mümkün olacaktır. Çocuklarımız yarınlarımızdır gerçeği ile hareket ederek, çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu unutmamalıyız. Çocuklarımıza yapacağımız en büyük hizmet onları sevgi ve şefkatle yetiştirmektir. Çünkü sevgi ve şefkatle yetiştirilen her çocuk büyüdüğünde bireyi olduğu topluma sevgi, şefkat ve merhametle yaklaşacaktır. Başka bir deyişle, çocukken kazandığı değerleri toplumuna aynen yansıtacaktır. Öğrencilerimizin geleceğine ışık olmak için Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2021-2022 eğitim öğretim yılında hayata geçirdiğimiz projelerden bahsetmek istiyorum. İlimiz genelinde öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmak, bakış açısını genişletmek ve kültürel açıdan gelişimlerini desteklemek adına "Okuyan Şehir Ağrı" başlığı altında öğrencilerimizi okuma konusunda motive ederek onlara okuma alışkanlığı kazandırıyoruz. "Misafirim Ailem Projesi" ile YBO ve pansiyonlu okullarda öğrenim gören öğrencilerimizin ailelerini yaşam alanlarında misafir etmesi sağlanacaktır. Projenin uygulandığı günlerde çeşitli etkinliklerle öğrencilerimizin aileleriyle keyifli vakit geçirmesi sağlanacaktır. "Benim Öğrencim Projesi" adı altında okulu terk eden devamsız öğrenciler için il genelinde okullarda kayıtlı tüm öğrencilerin devamsızlıklarını önlemek, okula devamlılıklarını sürekli kılmak, veli ve öğrencilerde eğitimin önceliklendirilmesi İçin sürdürülebilir farkındalık yaratabilmeyi amaçlayan projemiz Merkez ilçe ve ilimize bağlı 7 ilçede uygulanmaktadır. "Bir Çayınızı İçeriz Projesi" ile ilimiz sınırlarında öğrenim gören tüm öğrencilerin velilerine ziyaret gerçekleştirilmesi ve böylelikle öğretmenlerimize öğrencilerimizin yaşam alanlarını görerek onları daha yakından tanıma ve anlama fırsatı sunmaktadır. Ağrı Valiliği'nin desteğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yürütücülüğünü üstleneceği "ATAK 04 Projesi" ile ilimiz genelinde eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin sınavlardaki başarısını üst düzeye taşımak istenmektedir. Okullar arası genel bilgi ve beceri düzeyini ve akademik başarıyı arttırmak amacıyla öğrencilerin başarı seviyeleri takip edilecek, elde edilen bilgiler veri tabanında kayıt altına alınacak ve öğrencilerin gelişimi takip edilecektir. Aynı zamanda öğrenci başarısının arttırılması için ilgili öğretmenler ve uzmanlarla seminer ve bilgilendirici toplantılar düzenlenerek gerekli motivasyon sağlanacaktır. Bizler göreve geldiğimiz günden bugüne, çocuklarımız için ne yapılması gerekiyorsa, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın olduğu her yerde onların yüzlerinde gülümsemeler oluşturacak, onların keyifli zamanlar geçireceği çalışma ve projeler ortaya koyduk ve koymaya da devam edeceğiz. Çocuklarımızın güven ve gelecek kaygısı taşımadan yaşayacağı koşulları oluşturmak için, sevgi ve barış dolu,daha yaşanabilir bir dünyada yaşaması için, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Güzel ülkemizin aydınlık geleceğinin mimarı olan çocuklarımız için eğitim, etkinlik, spor ve sanat alanlarında daha fazla proje üretmeye, yaptığımız her işte önce çocuklarımızı düşünmeye devam edeceğiz. Masumiyet, kardeşlik ve sevginin en saf halini içinde barındıran çocuklarımızın haklarının en büyük savunucusu olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Gününü kutluyor, sağlık, esenlik ve mutluluk dolu bir dünya diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri Sitesinde koruma altında olan çocukların çeşitli gösterileri ve hazırlanan resim sergisinin ziyaret edilmesi ile program sona erdi. - AĞRI

milli eğitim bakanlığı, Çocuk Hakları Günü, Ağrı Valiliği, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Ağrı'da 'Dünya Çocuk Hakları Günü' programı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika yerel: Ağrı'da "Dünya Çocuk Hakları Günü" programı düzenlendi - Son Dakika
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