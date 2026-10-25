Son temsilcilerden Nurettin Baysal, mesleğini minyatür semerlerle yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika
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Son temsilcilerden Nurettin Baysal, mesleğini minyatür semerlerle yaşatmaya çalışıyor

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Son temsilcilerden Nurettin Baysal, mesleğini minyatür semerlerle yaşatmaya çalışıyor
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Son temsilcilerden Nurettin Baysal, mesleğini minyatür semerlerle yaşatmaya çalışıyor
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Teknoloji gelişip hayvancılık azalınca yok olma noktasına gelen semercilikte 65 yaşındaki Nurettin Baysal, büyük semer talebi kalmayınca minyatür semer üretimine yöneldi. Belediyenin tahsis ettiği yerde çalışan Baysal, gençlerin ilgisizliği nedeniyle çırak yetiştiremiyor.

Gelişen teknoloji ve değişen yaşam şartları nedeniyle yok olma noktasına gelen semercilik mesleği, minyatür eserlerle yaşatılmaya çalışılıyor. Son temsilcilerden Nurettin Baysal, zanaatını geleceğe taşımak için mücadele verirken gençlerin ilgisizliğinden şikayet ediyor.

Gelişen teknoloji ve değişen yaşam şartlarıyla birlikte kırsal yaşamın vazgeçilmez mesleklerinden biri olan semercilik kaybolma noktasına gelirken, mesleğin son temsilcilerinden 65 yaşındaki Nurettin Baysal, zanaatını minyatür eserlerle geleceğe aktarmaya çalışıyor. Ulaşım ağlarının gelişmesi ve hayvancılığın azalmasıyla birlikte büyük semerlere olan talebin bittiğini belirten Baysal, çareyi minyatür semer üretmekte bulduğunu söyledi. Geçmişte yük taşımacılığında at, eşek ve katırların sırtına vurulan semerlerin artık sadece dekoratif amaçlı ilgi gördüğünü ifade eden Baysal, belediyenin desteğiyle bu geleneksel zanaatı yaşatmak için mücadele verdiğini belirtti. Mesleğin geçmişteki parlak günlerini hasretle anan Nurettin usta, günümüzde binek hayvanı kalmadığı için büyük semer yaptıran kimsenin kalmadığını dile getirdi.

Zanaatın yaşatılması için belediye tarafından kendisine bir yer tahsis edildiğini aktaran Nurettin Baysal, "Mesleğimiz çok önceki zamanlarda son derece meşhur ve kıymetli bir sanattı. Ancak günümüzde binek hayvanı kalmadığı için büyük semer yaptıran veya isteyen kalmadı. Biz de bu meslek tamamen unutulmasın, yaşatılabilsin diye mecburen minyatür semer üretimine döndük. Sağ olsun belediye bize bir yer tahsis etti, onların desteğiyle bu zanaatı yaşatmak için mücadele veriyoruz" dedi.

Çırak yetişmiyor

Mesleğin geleceğinden duyduğu endişeyi dile getiren Nurettin Usta, gençlerin zanaat öğrenmeye ilgi göstermemesinden ve kısa yoldan kazanç sağlama hevesinden şikayetçi olduğunu belirtti. Ustasından öğrendiği değerli zanaatı bir başkasına öğretmek ve yetiştirecek bir çırak bulmak istediğini söyleyen Baysal, gençlerin bu mesleklere önem vermediğini ifade etti. Gençlerin zanaata ilgisizliğinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Baysal, sözlerini şöyle tamamladı: "Ustamdan öğrendiğim bu değerli zanaatı ben de bir başkasına öğretmek, yetiştirecek bir çırak bulmak istiyorum. Ama gençler gelmiyor. Şimdiki çocuklarda çok para kazanalım, bir anda zengin olalım hevesi var. Bu tür emek isteyen zanaatlara gönül veren kalmadı. Sadece semercilik değil, diğer geleneksel meslekler de aynı durumda. Gençlerimiz mesleklere önem vermiyor; bu durum bizleri çok mağdur ediyor ve gerçekten çok üzülüyoruz. Gelsinler, öğretime açık kapımız var. Yeter ki bir meslek edinsinler, zanaatımız ölmesin ve gözümüz arkada kalmasın. Unutulmaya yüz tutan bu mirasa sahip çıkılması en büyük dileğimiz."

Kaynak: İHA
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