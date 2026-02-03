Sorgun Belediyesi kadınları temizlik ve bulaşık derdinden kurtardı - Son Dakika
Sorgun Belediyesi kadınları temizlik ve bulaşık derdinden kurtardı

Sorgun Belediyesi kadınları temizlik ve bulaşık derdinden kurtardı
03.02.2026 11:19  Güncelleme: 11:28
'Gün Evi', Sorgun'daki kadınların sosyal yaşamına katkı sağlarken, özel günlerdeki misafir ağırlama stresini ortadan kaldırıyor. Kadınlar burada keyifli vakit geçirirken, çocuklar için düzenlenen doğum günü etkinlikleri de ailelere kolaylık sunuyor.

Sorgun Belediyesince, kadınlara özel olarak açılan 'Gün Evi' ilçedeki kadınların sosyal yaşamına katkı sağlıyor.

Sorgun Çay Mahallesi'nde açılan ve kadınlara özel hizmet veren 'Gün Evi' bir süredir misafirlerini ağırlıyor. Yaklaşık 1 aydır hizmet veren gün evinde altın günü ve çocuklar için doğum günü kutlamaları yapılıyor. Kadınların bir araya gelerek keyifli vakit geçirmesine imkan tanıyan Gün Evi, ev ortamında yapılan günlerde yaşanan temizlik ve bulaşık gibi zahmetleri ortadan kaldırıyor. Bu sayede kadınlar misafir ağırlama stresinden uzak, daha rahat bir araya gelebiliyor. Çocuklar için düzenlenen doğum günü etkinlikleriyle de ailelere kolaylık sağlayan Gün Evi, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Gün Evi sorumlusu Sümeyra Daşkın, "Kadınlarımız günlerini, özel günlerini burada yapmak için yoğun talep gösteriyor. 25 kişi kapasitemiz var. Özel günler, çocukların doğum günleri için tercih ediliyor, kahve içmek için istekte bulunanlar var. Pasta, börek, çöreklerini kendileri evlerinde hazırlıyorlar. Biz sunumumuzla ve mekanımızla yardımcı oluyoruz" diyerek gün evinin içeriği hakkında bilgi verdi.

Gün Evi misafirlerinden Pınar Ünal kadınların yoğunluktan dolayı her zaman bir araya gelemediğini söyleyerek, "Kadınlara açılan gün evini gördükten sonra burada program yapmak istedik. Katılacak olan arkadaşlarımızla bir araya gelmek istedik. Sohbet ve muhabbetle dostluğumuzu güçlendirmek için bugün buradayız. Hazırlıklarımızı birlik ve beraberlik içinde yaptık. Çorbamızı bir arkadaşımız yaptı, malzemeleri diğer arkadaşımız aldı. Tatlıları yine kadınlarımız yaptı. Herkesin emeğiyle bir araya geldik. Misafirperver insanlarız ama sürekli çalışan koşturan kadınlar olduğumuz için vaktimiz olmayabiliyor. Evimize misafir alacağımız zaman önce bir gün boyunca ev temizliği yapıyoruz. Ardından hazırlıklarımız oluyor. Biz misafirlerimizle ilgilenemiyoruz, yoruluyoruz. İkramlıklarımızı alıp buraya gelince buranın yetkilisi Sümeyra Hanım bunları bize sundu. Bu sayede biz de rahatlıkla sohbet ettik. Bana da çok büyük bir kolaylık oldu" dedi.

Nurdan Öcal evlerine davet edemedikleri misafirleri gün evinde ağırladıklarını belirtti. Öcal, "Herkesi hep beraber burada görmekten mutluluk duyacağız. Başkanımıza herkese çok teşekkür ederiz burayı açtığı için" ifadelerini kullandı.

Aysel Yılmaz ise "Burayı çok sevdim, çok mutlu oldum. Çok güzel sosyal hayatımız oldu. Yeni arkadaşlar edindim. Burası beni ev işinden kurtardı. Arkadaşlarımın hepsine tavsiye ederim. Benim gibi sosyal hayatlarına düşkün olsunlar" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

