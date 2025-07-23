SpaceX, O3b mPOWER Uydularını Fırlattı

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Lüksemburg merkezli küresel uydu işletmecisi SES'e ait O3b mPOWER 9 ve 10 uydularını Falcon-9 roketi ile başarılı bir şekilde orta dünya yörüngesine gönderdi.

Milyarder iş insani Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, "O3b mPOWER" görevini tamamladı. Lüksemburg merkezli küresel uydu işletmecisi SES'e ait O3b mPOWER 9 ve 10 uydularını taşıyan Falcon-9 roketi, yerel saat ile 17: 12'de

ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. SpaceX'ten yapılan açıklamada, Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi fırlatmadan sonra Atlas Okyanusu'nda bulunan "Just Read the Instructions" adlı platforma iniş yaptığı bildirildi. Görev kapsamında yörüngeye gönderilen ve Boeing tarafından üretildiği bilinen O3b mPOWER uydularının, SES'in dünyanın farklı kesimlerine yüksek hızda internet sağlamayı amaçlayan küresel geniş bant sisteminin parçası olarak hizmet vereceği açıklandı. SpaceX'in "O3b mPOWER" görevi kapsamında dün gerçekleştirmeyi hedeflediği fırlatma, olumsuz hava şartları nedeniyle son anda ertelenmişti. - FLORIDA