Stres ve Öfke Yönetimi Semineri

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İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı tarafından ve Erzurum Valiliği koordinesinde düzenlenen hizmet içi eğitim seminerlerinin bugünkü konusu 'Stres ve Öfke Yönetimi' oldu.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirilen seminer de, katılımcılara stresle başa çıkma ve öfke kontrolü konusunda önemli bilgiler sunuldu.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İnayet Aydın'ın sunumuyla gerçekleşen programda öncesi bir konuşma yapan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, seminerlerin kişisel gelişim başta olmak üzere çeşitli konularda süreceğini vurguladı.

Vali Çiftçi: Kaldığımız yerden devam ediyoruz

Hizmet içi eğitim programlara bir müddet ara veridiğini, şimdi ise kalınan uarden devam ettiğini ifade eden Vali Çiftçi, "Seminerlerimiz, kişisel gelişim başta olmak üzere çeşitli konularla sürecek. İnşallah bundan sonra da ilginizi çekeceğini düşündüğümüz farklı konularla eğitim programlarımıza devam edeceğiz. Bu kişisel gelişim seminerini aslında Temmuz ayı içinde planlamıştık. Yanlız o dönemde İki ilçemizde sel felaketi ve su baskınları nedeniyle gerçekleştiremedik. Bugüne kaldı. İnşallah bugün öfke kontrolü ve stres yönetimi konulu seminerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

"Bu tür seminerlere ihtiyacımız var"

"Bugün ise çok önemli bir konu olan 'Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi' üzerine değerli bir hocamız, Prof. Dr. İnayet Aydın ile bir araya geliyoruz" şeklinde sözlerine devam eden Vali Çiftçi, şöyle konuştu: "Kendisiyle daha önce görev yaptığım bir yerde çalışma fırsatım olmuştu. Daha önce Çorum'da görev yaparken, Etik Kurulu Başkanımızı ve üyelerimizi, aynı zamanda değerli İnayet Hocamızı misafir etmiştik. Seminerin sonunda herkes, hocamızın konuyu son derece güzel bir üslupla sunduğu, konuya hakim olduğu ve seminerin çok faydalı geçtiği yönünde kanaat bildirmişti. İnşallah, bu seminerimizi tamamladığımızda, bu salondan ayrılırken sizlerin de aynı duygularla ve düşüncelerle buradan ayrılacağınızı ümit ediyorum. Çünkü bu konu gerçekten çok önemli. Hepimizin bu tür konulara ve seminerlere ihtiyacı var."

Prof. Dr. İnayet Aydın semineri verdi

Seminerin sunumunu ise Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İnayet Aydın yaptı.

Aydın, katılımcılara stresin yönetilmesi, öfkenin kontrol altına alınması ve bu süreçte kullanılan çeşitli teknikler hakkında bilgiler verdi. Aydın, stresle başa çıkmanın sadece bireysel değil, aynı zamanda iş yerindeki verimlilik ve sosyal ilişkiler açısından da büyük bir etkiye sahip olduğunu vurguladı. Seminerde katılımcılara uygulamalı teknikler de sunularak, teorik bilginin yanı sıra pratik öneriler de verildi.

Seminere katılım yoğundu

Seminere, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin yanı sıra Vali Yardımcıları Lokman Düzgün, İlyas Öztürk, Ahmet Özdemir, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve çok sayıda kurum personeli katıldı. - ERZURUM