STS Bodrum, Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'nda Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
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STS Bodrum, Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

24.05.2025 16:25  Güncelleme: 16:26
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum'u Birleşmiş Milletler'in 'Ocean Wonders' filosuna dahil etti. Gemi, Fransa'nın Nice Limanı'nda gerçekleştirilecek Okyanus Konferansı'nda ülkemizi temsil edecek.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, uluslararası tanıtım çalışmaları kapsamında Türkiye'nin ilk ve tek yelkenli okul gemisi STS Bodrum'u Birleşmiş Milletler'in "Ocean Wonders" (Okyanus Harikaları) filosuna dahil etti. STS Bodrum, Fransa'nın Nice Limanı'nda gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'nda ülkeyi temsil edecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ülkeyi uluslararası platformlarda başarıyla temsil edecek önemli bir projeye imza attı. Cumhuriyet'in ilk okul gemisi STS Bodrum, Birleşmiş Milletler'in "Ocean Wonders" filosuna dahil edilerek, 2-4 Haziran 2025 tarihleri arasında Fransa'nın Nice Limanı'nda gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'nda ülkeyi temsil edecek. STS Bodrum, Bodrum Kalesi karşısında düzenlenen törenle uğurlandı. BOSAV (Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü Vakfı) ve The Bodrum Cup davetiyle hayata geçirilen temsil, Türkiye'yi uluslararası denizcilik sahnesinde gururla temsil edecek.

STS Bodrum'un geleceği için küresel ortaklıklar hedefleniyor

Birleşmiş Milletler Konferansı kapsamında Ocean Wonders Filosu'na dahil edilen STS Bodrum, Nice Limanı'nda BOSAV ve The Bodrum Cup sunumlarına ev sahipliği yapacak. Temsil görevinin ardından gemi, Korsika ve İtalya limanlarını kapsayan yaklaşık bir ay sürecek bir rotayı tamamlayarak Bodrum'a dönecek. Proje ile STS Bodrum'un bakım-onarım çalışmalarının ileri düzeyde sürdürülebilmesi için uluslararası proje partnerleriyle iş birliği kurulması ve bu kapsamda geminin tanıtımı ile sürdürülebilirliği adına küresel ölçekte yeni adımlar atılması hedefleniyor. Proje, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve BOSAV iş birliğiyle organize edilirken, Bodrum Belediyesi, Bodrum Denizciler Derneği ve The Bodrum Cup tarafından da destekleniyor.

Cumhuriyet'in denizcilik mirası

Cumhuriyet tarihinin ilk okul gemisi STS Bodrum, 2001 yılında BOSAV öncülüğünde ve Bodrum halkının katkılarıyla inşa edildi. 36 metre uzunluğa, 7 metre genişliğe ve 450 metrekarelik yelken alanına sahip olan STS Bodrum, deneyimli denizci Yücel Köyağasıoğlu tarafından tasarlandı ve bugüne kadar birçok gence sistemli ve uygulamalı denizcilik eğitimi sundu. Ahşap yat yapım geleneğini yaşatan yapım süreciyle de dikkat çeken STS Bodrum, gittiği her limanda hem mimarisi hem de taşıdığı kültürel ve eğitsel değerlerle yoğun ilgi görüyor.

"STS Bodrum, sadece bir gemi değil"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumhuriyet'imizin denizcilik vizyonunu temsil eden ve ülkemizin ilk yelkenli okul gemisi olan STS Bodrum'un Birleşmiş Milletler Ocean Wonders Filosuna dahil edilmesinden büyük bir gurur duyuyorum. STS Bodrum'un Fransa'nın Nice kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'nda Türkiye'yi temsil edecek olması, sadece ilimiz ve ülkemiz için değil, aynı zamanda denizcilik kültürümüzün geleceği açısından da son derece anlamlıdır. STS Bodrum, sadece bir gemi değil, bu toprakların, denizin ve halkın emeğiyle inşa edilmiş, genç nesillere ilham veren bir eğitim ve kültür projesidir. Bu yolculuk, geçmişten gelen değerlerimizi geleceğe taşırken, uluslararası iş birlikleriyle daha güçlü, daha sürdürülebilir bir yapıya ulaşmamıza da olanak sağlayacak. STS Bodrum'un bu yolculuğu, aynı zamanda iklim değişikliği, denizlerin korunması ve mavi ekonomiye geçiş gibi küresel meselelerde sesimizin daha çok duyulmasına katkı sunacak. Ayrıca, bu sürece katkılarından dolayı Fransa Muğla Fahri Konsolosu Sayın Fidel Berber'e içten teşekkürlerimi sunuyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, denizle iç içe yaşayan bir kent olmanın sorumluluğuyla hareket ediyor, gençlerin denizcilik eğitimi almasını, doğaya duyarlı bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel STS Bodrum, Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'nda Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika

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