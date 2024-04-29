Esenyurt'ta Su Birikintisine Düşen 5 Yaşındaki Edanur Gezer İçin Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Su Birikintisine Düşen 5 Yaşındaki Edanur Gezer İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer için Kıraç Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve ailesi katıldı. Acılı annenin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

29.04.2024 17:26  Güncelleme: 17:28
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Su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer için Esenyurt'ta bulunan Kıraç Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Küçükçekmece Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetmişti. Edanur Gezer için bugün Esenyurt'ta bulunan Kıraç Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ailesi, yakınları ve cezaevinden izinle çıkan babası kelepçeli olarak katıldı. Eda'nın acılı annesinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. - İSTANBUL

Esenyurt\'ta Su Birikintisine Düşen 5 Yaşındaki Edanur Gezer İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Su Birikintisine Düşen 5 Yaşındaki Edanur Gezer İçin Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Su Birikintisine Düşen 5 Yaşındaki Edanur Gezer İçin Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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