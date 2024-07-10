Şu Hedanın İzinde Projesiyle Şehit Aileleri ve Gençler Tarihi Alanları Ziyaret Edecek - Son Dakika
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Şu Hedanın İzinde Projesiyle Şehit Aileleri ve Gençler Tarihi Alanları Ziyaret Edecek

Şu Hedanın İzinde Projesiyle Şehit Aileleri ve Gençler Tarihi Alanları Ziyaret Edecek

Anadolu Şehit Aileleri Derneği Kırşehir Şubesi tarafından başlatılan "Şu Hedanın İzinde" projesiyle şehit aileleri ve gençler Çanakkale ve Bursa'daki tarihi alanları ziyaret edecek.

10.07.2024 13:28
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Anadolu Şehit Aileleri Derneği Kırşehir Şubesi tarafından başlatılan "Şu Hedanın İzinde" projesiyle şehit aileleri ve gençler Çanakkale ve Bursa'daki tarihi alanları ziyaret edecek.

Proje, milli ve manevi değerlere sahip çıkma bilincini artırmayı ve tarih bilincini canlı tutmayı hedefliyor. Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı ve Anzak Koyu gibi önemli noktaları ziyaret ederek, Çanakkale Savaşı'nın izlerini yerinde görecek olan şehit aileleri ve gençler, Bursa'da ise Osmanlı Cihan Devleti'nin ilk başkenti olan bu şehirdeki tarihi mekanlar gezilecek, şehitlerin hatıralarını yad edecek.

Proje hakkında konuşan Anadolu Şehit Aileleri Derneği Kırşehir Şube Başkanı Yunus Erdoğdu ; "Bu tür etkinliklerle gençlerimize tarih bilincini aşılamayı ve şehitlerimizin hatırasını yaşatmayı amaçlıyoruz. Çanakkale ve Bursa'nın tarihi zenginlikleri, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunacak" dedi.

Projenin sonunda, katılımcılar arasında birlik ve beraberlik duygularının pekişmesi ve tarihi değerlere sahip çıkma bilincinin artması beklenirken projeye Kıbrıs Gazileri ve Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şubesi de destek sunuyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Çanakkale, Kırşehir, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şu Hedanın İzinde Projesiyle Şehit Aileleri ve Gençler Tarihi Alanları Ziyaret Edecek - Son Dakika


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