Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen, Vali Su'yu ziyaret etti - Son Dakika
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Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen, Vali Su'yu ziyaret etti

03.03.2022 09:38
Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen, Vali Su'yu ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Nehir ve Havza Yönetim Planlarının Oluşturulması Toplantısı ve bir dizi ziyaret çerçevesinde Mersin'e gelen Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen, Vali Su ile makamında bir araya geldi.

Vali Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Genel Müdür Dikmen'e teşekkür etti.

Dikmen de kurum olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında Vali Su'ya bilgi verdi. - MERSİN

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Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen, Mersin Valisi Su'yu ziyaret etti Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen, Mersin Valisi Su'yu ziyaret etti Mersin'de Nehir Havzası Yönetim Planlarının Hazırlanması Toplantısı yapıldı Mersin'de Nehir Havzası Yönetim Planlarının Hazırlanması Toplantısı yapıldı

Ali İhsan Su, Mersin, Tarım, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen, Vali Su'yu ziyaret etti - Son Dakika


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