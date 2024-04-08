SUBÜ Rektörü: Kazakistan ile bağlar her geçen gün güçleniyor

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Kazakistanlı öğrencilere yönelik düzenlenen iftar programında SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Kazakistan ile bağların buluşma ve etkinliklerle her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul ve Konsolos Yertay Yergalioğlu'nu misafir etti. Programda SUBÜ'de öğrenim gören Kazakistanlı öğrencilerin eğitim-öğretim süreçleri, sosyal ve kültürel faaliyetleri ile iş dünyasına adaptasyonları konuşuldu. Buluşmanın ardından ise SUBÜ Kazakistan Öğrenci Topluluğu ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kazakistan Öğrenci Topluluğu'ndan öğrencilere yönelik bir iftar programı düzenlendi. SUBÜ'de 758 Kazakistan uyruklu öğrencinin eğitim aldığını belirten Sarıbıyık, "Ayrıca SADEM'de de 353 öğrencimiz dil öğrenimindeler. 2019 yılından bu yana Kazakistan Öğrenci Topluluğumuz yoğun bir şekilde faaliyet gösteriyor. Şu an 74 üyesi bulunuyor. Gönül coğrafyamızla gönül birliği oluşturmak en büyük arzumuz. Türk dünyası ve oradaki kardeşlerimizle kurduğumuz bağlar bizim için ayrı bir öneme sahip. Böylesi buluşmalarla ve öğrencilerimizin etkinlikleriyle bu bağlar güçleniyor. Bizler de destek vermeye ve iştirak etmeye azami gayret gösteriyoruz. Kazakistanlı öğrencilerimizle zaten büyük oranda ortak kültür havzasındanız. Bunun yanına ekledikleriyle kültür elçiliği yönleri güçleniyor. +1 Eğitim Modelimiz sayesinde iş dünyası ile buluşmaları ise onları ticaret elçileri haline getiriyor. Allah bu güzel birlikteliğin devam etmesini, üniversitelerimizin ülkelerimiz arasındaki kardeşliğin pekişmesine katkısının her geçen gün artmasını nasip etsin" dedi.

"SUBÜ gelişime önemli katkı sunuyor ve öğrencilerimizin yanında yer alıyor"

Sakarya'da önemli sayıda Kazakistanlı öğrenci bulunduğunu vurgulayan Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, "Öğrencilerimizin bu teveccühü burada güçlü bir Kazak birlikteliğini ortaya çıkardı. Hem kendi içlerinde öğrenci toplulukları vasıtasıyla birlikteler hem de Sakarya'daki insanlarla, hocalarıyla ve diğer arkadaşlarıyla güzel ilişkiler geliştiriyorlar. Burada ülkemizi en güzel şekilde tanıtma, Türkiye'nin kültürünü öğrenme ve kendilerini geliştirme gibi önemli bir misyona sahipler. Görüyoruz ki SUBÜ bu gelişime önemli katkı sunuyor ve öğrencilerimizin yanında yer alıyor. Öğrencilerimizin memnuniyeti bizlere de huzur veriyor. Ortak geçmişimiz, kültürümüz bizleri zaten doğal olarak birbirimize yakınlaştırıyor. Ancak akademik düzeydeki iş birlikleri farklı çerçeveler, çalışma alanları açıyor. Sosyal anlamda da ciddi geri beslemeler sağlıyor. Bunun için her iki üniversitemize, şehir yöneticilerine ve Sakaryalılara teşekkür ediyorum. Kardeşliğimizin daha da güçlenmesini ümit ediyorum" diye konuştu. - SAKARYA