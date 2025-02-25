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Sudan kültürü Karabük Üniversitesi'nde tanıtıldı

Sudan kültürü Karabük Üniversitesi\'nde tanıtıldı

Karabük Üniversitesi, uluslararası öğrenciler arasındaki kültürel etkileşimi ve dayanışmayı arttırmak amacıyla Sudan Kültür Günü etkinliğine ev sahipliği yaptı.

25.02.2025 10:19
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Karabük Üniversitesi, uluslararası öğrenciler arasındaki kültürel etkileşimi ve dayanışmayı arttırmak amacıyla Sudan Kültür Günü etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Karabük Sudanlı Öğrenciler Topluluğu tarafından 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Sudan Kültür Günü, akademisyenler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla coşkulu bir atmosferde kutlandı.

Etkinlikte; Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Nader Youssef Altayeb, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Terzi ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci yer aldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Sudanlı öğrenciler, ülkelerinin kültürel mirasını tanıtmak amacıyla şiirler okudu, geleneksel şarkılar seslendirdi ve Sudan'a özgü öğeler içeren sahne performansları sergiledi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Büyükelçi Nader Youssef, Türkiye ile Sudan arasındaki köklü bağlara vurgu yaparak bu tür kültürel organizasyonların önemine dikkat çekti. Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Terzi ve Karabük Sudanlı Öğrenciler Temsilcisi Mohamed Morkaz Abdalla Salim ise etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Program, katılımcılara belge takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Etkinlik, Kültür, Yerel, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sudan kültürü Karabük Üniversitesi'nde tanıtıldı - Son Dakika

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