Şuhut'ta 2. Küme Spor Müsabakaları Başladı - Son Dakika
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Yerel

Şuhut'ta 2. Küme Spor Müsabakaları Başladı

Şuhut\'ta 2. Küme Spor Müsabakaları Başladı

Şuhut'ta 23 Nisan etkinlikleri kapsamında ikinci küme spor müsabakaları voleybol, dart, bocce ve futbol branşlarında sürüyor.

14.04.2025 15:33
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde voleybol, dart, bocce ve futbol branşlarında gerçekleştirilen ikinci küme spor müsabakaları devam ediyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Şuhut Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünden 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul sporları kapsamında düzenlenen 2. küme müsabakaları devam ediyor. İlçe düzeyinde yapılan müsabakalar voleybol, dart, bocce ve futbol branşlarında gerçekleşiyor. Etkinliklerin 18 Nisan 2025 Cuma günü sona ereceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şuhut'ta 2. Küme Spor Müsabakaları Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şuhut'ta 2. Küme Spor Müsabakaları Başladı - Son Dakika
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