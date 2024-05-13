Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar Anneler Günü'nü kutladı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar Anneler Günü\'nü kutladı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Anneler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyerek anneleri kutladı. Başkan Nallar, kadınlara karanfil dağıttı ve çeşitli konuşmalar gerçekleştirdi. Ayrıca kadın üreticiler için müjde verdi ve sahilde karanfil dağıtarak annelerin gününü kutladı.

13.05.2024 15:56  Güncelleme: 15:57
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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Anneler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlerken Süleymanpaşalı annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak çeşitli etkinliklere katıldı ve kadınlara karanfil dağıttı.

Başkan Nallar ilk programında 11. Geleneksel Anneler Günü kahvaltısı çerçevesinde Selçuk Mahallesi kadınları ile bir araya geldi.

CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Ali Engin, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Burak Boğaç Baykal, CHP Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanı Büşra Nur Pelen ve CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Özlem Dömeke'nin de katıldığı organizasyonda Başkan Volkan Nallar, Selçuk Mahallesi kadınlarına yönelik bir konuşma gerçekleştirdi.

"Siyasette de artık annelerimizin değeri bilinmeye başladı"

Daha önce Selçuk Mahallesi'ne geldiğini ve mahalle sakinleri tarafından güzel bir şekilde karşılandığını belirterek konuşmasına başlayan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar; "Selçuk Mahallemize daha önce geldiğimizde ablalarımız bizi güzel bir şekilde karşılamıştı. Biz de Anneler Günü'nde ilk programımızı burada yapalım dedik. Candan başkanımızla, kadın muhtarlarımızla Türkiye'de değişim başlıyor. Siyasette de artık annelerimizin değeri bilinmeye başladı. Annelerimiz o kadar değerli ki bırakın ellerini ayaklarının altı bile öpülür. Bu arada sahada çalışmaktan kendi annemi göremiyorum. Ancak büyüklerim sizler de benim annem sayılırsınız. Ben herkesin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Kadın üreticiler için müjde verdi

Yaz sezonunda kadın üreticiler için bir çalışma yapılacağını müjdeleyerek konuşmasına devam eden Başkan Volkan Nallar; "Bir kooperatif oluşturma çalışmamız var. Biz üstümüze düşen neyse yapmaya hazırız. Festival alanına yakın bir noktada kadın üreticilerimizin ürettiği ne varsa ev işi tarhana, mercimek, örgü işi, oyuncak bebek vb. ne yaptıysa herkesi bir arada toplayıp satış yapmasını sağlayacağız. Bu oluşum sadece festival sürecinde değil yaz sezonu boyunca sürecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kadınlarımız için daha da güzel çalışmalarımız olacak." diye konuştu.

Gerçekleştirilen etkinlik Atatürk Anıtı önünde fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.

Ertesi gün Türk Anneler Derneği Tekirdağ Şubesinin düzenlediği Anneler Günü programına katılan Başkan Volkan Nallar, Atatürk Anıtı önündeki çelenk töreninin ardından Zübeyde Hanım Anıtına karanfil bırakarak ulusumuzun annesine saygı ve minnetlerini sundu.

Sahilde karanfil dağıtarak annelerin gününü kutladı

Anneler Günü kapsamında CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Ali Engin, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku, Süleymanpaşa İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Dömeke ile birlikte sahilde karanfil dağıtan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, kadınların Anneler Günü'nü kutladı.

Günün son etkinliğinde Karaevli Mahallesi Muhtarı Aydın Akın'ın düzenlediği Geleneksel Hıdırellez ve Anneler Günü pikniğine katılan Başkan Volkan Nallar, mahalle sakinleri ile bir araya gelerek eğlencelerine ortak oldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika

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