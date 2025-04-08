Sultanbeyli'de Bir Yılda Önemli Projeler Hayata Geçirildi - Son Dakika
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Yerel

Sultanbeyli'de Bir Yılda Önemli Projeler Hayata Geçirildi

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Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, bir yılda eğitim, spor, kentsel dönüşüm ve sosyal projelerle ilçeye önemli katkılarda bulundu. Başkan Tombaş, yaptığı açıklamada hayata geçirilen projeleri ve hizmetleri sıraladı.

08.04.2025 11:22  Güncelleme: 11:27
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Sultanbeyli'de 1 yılda hizmet rüzgarı esti

İSTANBUL - Göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş 1 yılda; eğitimden spora, kültür sanattan gençlik projelerine, kentsel dönüşümden sosyal yaşam alanlarına kadar pek çok alanda önemli projelere imza attı.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri akabinde görevine başlayan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, hem sahada hem de projelerin başında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkanlık döneminin 1'inci yılında eğitimden spora, gençlik projelerinden sosyal yaşam alanlarına, kentsel dönüşümden kültür sanata kadar pek çok projeyi hayata geçiren Tombaş, '1 yılda ne yaptık?' konulu paylaşımıyla çalışmalarını özetledi.

"Hizmet sancağını daha ileriye taşımak için çalışıyoruz"

Hizmet sancağını daha ileri noktalara taşımak için özveriyle çalıştıklarını belirten Başkan Ali Tombaş, "Seçim döneminde söz verdiğimiz projeleri hızla hayata geçirmeye devam ediyoruz. İlçe tarihimizin en büyük bütçeli yatırımı olan Mehmet Akif Spor Kompleksi'nin projesini tamamladık, yapımına başladık. SULKON şirketimizi kurup kentsel dönüşüm sürecini hızlandırdık. Fetih Korusu ve Aydos Korusu'nu tamamladık. Sultanbeyli FİT markasıyla fitness salonlarımız, ücretsiz hizmete başladı. Aydos Kafe'yi açtık, yeni şubeler de açacağız. Öğrencilerimize eğitim desteklerimizi, ücretsiz kurs hizmetlerimizi artırdık. 50 bin ton asfalt serimi yaptık. 379 binaya yıkım ruhsatı, 4.678 bağımsız bölüme iskan, 919 binaya yapı ruhsatı verdik. Kentsel dönüşüm kapsamında 47 milyon 465 bin TL kira yardımı yaptık. Yarısı bizden kapsamında 18 milyon TL ödeme yaptık. 3 bin 524 vatandaşımıza tapusunu verdik. ve daha pek çok projeyi ve hizmeti vatandaşlarımızın istifadesine sunduk." şeklinde ifade etti.

1 yılda yapılan proje ve hizmetler;

1- Mehmet Akif Spor Kompleksi

2- SULKON

3- İmar Hakkı Transferi Uygulaması

4- Fetih Korusu

5- Aydos Korusu

6- Sultanbeyli Kart

7- Üniversiteyi Kazananlara Başarı Ödülü

8- Öğrencilere Kırtasiye Desteği

9- Ücretsiz Ring Seferleri

10- SULMEK Kursları

11- Sultanbeyli FİT

12- Sultanbeyli Dil Akademisi

13- Bilim Sultanbeyli Merkezi

14- Hasanpaşa Gençlik Merkezi

15- Orhangazi Polis Karakolu

16- Aydos Kafe

17- Kent Meydanı Çevresi Düzenleme Projesi

18- Akıllı Aydınlatmalar

19- Taksi ve Minibüs Durakları

20- İletişim Ofisleri

21- Randevusuz Halk Günü

22- Tiyatro Okulu

23- Sultanbeyli Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi

24- Sultanbeyli Kreş

25- Sıfır Atık Projeleri

26- Mobil Sultanbeyli Uygulaması

27- Sokak Hayvanları Yaşam Alanı

28- 50 Bin Ton Asfalt Serimi

29- 379 Binaya Yıkım Ruhsatı

30- 4 Bin 678 Bağımsız Bölüme İskan

31- 919 Binaya Yapı Ruhsatı

32- 47 Milyon 465 Bin TL Kira Yardımı

33- Yarısı Bizden Kapsamında 18 Milyon TL Ödeme

34- 3 Bin 524 Vatandaşa Tapu Takdimi

35- Okullara Boya ve Temizlik Desteği

36- Butik Nikah Salonu Yenilemesi

37- 4 Bin 750 Öğrenciye Sınavlara Hazırlık ve Kurs Desteği

38- 23 Bin 750 Öğrenciye Gençlik Merkezlerinde Eğitim

39- 34 Bin 395 Kişiye Spor Hizmeti

40- 15 Bin 200 Haneye Sosyal Destek

41- Bin 983 Adet Yenidoğan Paketi

42- 2 Bin 727 Üniversite Öğrencisine Abonman Desteği

43- 1. Sultanbeyli Memleket Günleri Yapıldı

44- 1. Sultanbeyli Hamsi Festivali Yapıldı

45- 8. Sultanbeyli Kitap Fuarı Yapıldı

46- 15 Mahallede Şenlikler Yapıldı

47- Çocuk Tiyatrolarında 42 Bin Seyirci Ağırlandı

48- Yetişkin Tiyatrolarına 5 Bin Seyirci Ağırlandı

49- Kütüphanelerde 302 Bin Kişiye Hizmet Verildi

50- Aydos Kalesi'nde 57 Bin 310 Ziyaretçi Ağırlandı

51- Anadolu Kültür Gezileri Düzenlendi

52- Açık Hava Sinema Etkinlikleri Yapıldı

53- 7 Bin 466 İşyeri Denetlendi

54- 711 İşyerine Ruhsat Verildi

55- 8 Milyon 120 Bin Ton Atık Geri Dönüşüme Kazandırıldı

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultanbeyli'de Bir Yılda Önemli Projeler Hayata Geçirildi - Son Dakika

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