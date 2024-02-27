Sultangazi Belediyesi, İstanbul'un kültürel ve manevi mekanlarını ücretsiz gezilerle tanıtıyor - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi, İstanbul'un kültürel ve manevi mekanlarını ücretsiz gezilerle tanıtıyor

Sultangazi Belediyesi, İstanbul\'un kültürel ve manevi mekanlarını ücretsiz gezilerle tanıtıyor

Sultangazi Belediyesi, ilçe halkına yaşadıkları kentin kültürel ve manevi mekanlarını tanıtmak amacıyla ücretsiz geziler düzenliyor. İlçe sakinleri yeni yerler keşfederken, manevi diyarlara keyifli bir yolculuğa çıkmış oluyor.

27.02.2024 14:29  Güncelleme: 14:33
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Sultangazi Belediyesi, ilçe halkına yaşadıkları kentin kültürel ve manevi mekanlarını tanıtmak amacıyla ücretsiz geziler düzenliyor.

Sultangazi Belediyesi, İstanbul'un kültürel ve manevi mekanlarını ilçe halkına tanıtmak için cami ve türbelere geziler düzenliyor. İlçe sakinleri yeni yerler keşfederken, manevi diyarlara keyifli bir yolculuğa çıkmış oluyor. Sultangazi'de ikamet eden vatandaşlara yönelik ücretsiz olarak düzenlenen turda tarihi ile büyüleyen Ayasofya-i Kebir-i Cami Şerifi, Hırka-i Şerif Camii, Taksim Camii, Süleymaniye Camii ve Çamlıca Camii gezdiriliyor. Çok sayıda türbeye ev sahipliği yaptığı için "evliyalar şehri" olarak anılan İstanbul'un önemli manevi yerleri olan Aziz Mahmut Hüdayi Hz. Türbesi, Yuşa Tepesi, Uzun Evliya Türbesi, Akbaba Sultan Türbesi, Kırklar Sultan Türbesi de tur kapsamında ziyaret ediliyor.

"Komşularımız kültürel değerlerini tanısın diye"

İstanbul'un kültürel mekanlarını görmek için dünyadan birçok insanın ülkemize geldiğine dikkat çeken Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Dünyanın en çok turist alan şehirlerinden birinde yaşıyoruz. Günlük koşuşturmacadan ya da zamansızlıktan tarihi ve kültürel mekanlarımızı yeterince ziyaret edemiyoruz. Sultangazi Belediyesi olarak komşularımızın bahanelerini ortadan kaldırıyor, onları bir günlüğüne de olsa manevi diyarlara yolculuğa çıkarıyoruz. Gezi programımıza gelen ilgi bizleri de mutlu ediyor. Komşularımızı gezi programlarımıza bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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