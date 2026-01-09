Sultangazi Belediyesi\'nden minikler için rengarenk hafta sonu etkinlikleri

Sultangazi Belediyesi Yavuz Bülent Bakiler Kültür Sanat ve Edebiyat Sezonu 7'den 77'ye her yaşa hitap eden etkinlikleriyle hız kesmeden devam ediyor. Özellikle hafta sonu gerçekleştirilen çocuk etkinlikleri miniklerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Sultangazi Belediyesi Yavuz Bülent Bakiler Kültür Sanat ve Edebiyat Sezonu kapsamında çocuklar için birbirinden renkli etkinlikler düzenleniyor. Minik misafirler hafta sonları kendileri için hazırlanan programlarla keyifli zaman geçirme fırsatı buluyor. Sultangazi Belediyesi, çocukları kültür-sanatın güzel dünyasıyla buluşturmaya devam ediyor. Yavuz Bülent Bakiler Kültür Sanat ve Edebiyat Sezonu kapsamında hafta sonları tiyatrodan sinemaya birbirinden renkli etkinlikler minik izleyicileri ile buluşuyor. Minikler, yaşıtlarıyla birlikte zaman geçirirken öğretici programlarla yeni şeyler öğreniyor.

Eğlenceli ve öğretici etkinlikler

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Yavuz Bülent Bakiler Kültür Sanat ve Edebiyat Sezonumuz rengarenk etkinliklerimizde devam ediyor. Her hafta sonu çocuklarımızın eğlenirken öğreneceği tiyatro, sinema ve müzikaller düzenliyoruz. Tiyatro oyunlarıyla çocuklarımızın görerek öğrenmelerini sağlıyor, aynı zamanda yaşıtlarıyla zaman geçirerek sosyalleşmelerine katkıda bulunuyoruz. Tüm çocuklarımızı etkinliklerimize bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL