Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü Güreşçisi Türkiye Şampiyonu

Yerel

Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü sporcusu güreşçi Muhdi Ahmet Gençelli, Gaziantep'te düzenlenen Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.

İlçeden geleceğin yıldızlarının çıkması için gayret gösteren Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü, farklı branşlarda art arda aldığı başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Gaziantep'te düzenlenen Aşırtmalı Aba Güreşleri Türkiye Şampiyonası'na katılan Sultangazili sporcu Muhdi Ahmet Gençelli, elde ettiği başarıyla tüm ilçeye büyük sevinç yaşattı. Gençelli, rakiplerini geride bırakarak 70 kilogram kategorisinde birinci oldu. 627 sporcunun katıldığı şampiyonadan altın madalyayla ayrılan genç sporcu, Türkiye şampiyonu oldu.

"Bu başarı hepimizin"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bir ilçenin gelişmesinin yolu, eğitimi önemsediği kadar sportif faaliyetleri de önemsemesinden geçer. Göreve geldiğimizden beri amacımız ilçemizi kültür, sanat ve sporla anılır bir şehir haline getirmekti. Genç sporcularımız sayesinde öyle de oldu. Bu kez de genç güreşçimiz Muhdi Ahmet Gençelli, Türkiye birincisi olarak bizlere büyük gurur yaşattı. Sultangazi'mizi böyle güzel yarışmalarla duyurmak gerçekten mutluluk verici. Sporcularımıza ve tabii ki onları yetiştiren Sultangazi Belediyesi Spor Kulübümüzün kıymetli eğitmenlerine teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin" diye konuştu. - İSTANBUL