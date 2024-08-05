Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü Güreşçisi Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü Güreşçisi Türkiye Şampiyonu

Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü Güreşçisi Türkiye Şampiyonu

Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Muhdi Ahmet Gençelli, Gaziantep'te düzenlenen Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Genç sporcu, 70 kilogram kategorisinde altın madalya kazandı.

05.08.2024 16:15  Güncelleme: 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü sporcusu güreşçi Muhdi Ahmet Gençelli, Gaziantep'te düzenlenen Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.

İlçeden geleceğin yıldızlarının çıkması için gayret gösteren Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü, farklı branşlarda art arda aldığı başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Gaziantep'te düzenlenen Aşırtmalı Aba Güreşleri Türkiye Şampiyonası'na katılan Sultangazili sporcu Muhdi Ahmet Gençelli, elde ettiği başarıyla tüm ilçeye büyük sevinç yaşattı. Gençelli, rakiplerini geride bırakarak 70 kilogram kategorisinde birinci oldu. 627 sporcunun katıldığı şampiyonadan altın madalyayla ayrılan genç sporcu, Türkiye şampiyonu oldu.

"Bu başarı hepimizin"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bir ilçenin gelişmesinin yolu, eğitimi önemsediği kadar sportif faaliyetleri de önemsemesinden geçer. Göreve geldiğimizden beri amacımız ilçemizi kültür, sanat ve sporla anılır bir şehir haline getirmekti. Genç sporcularımız sayesinde öyle de oldu. Bu kez de genç güreşçimiz Muhdi Ahmet Gençelli, Türkiye birincisi olarak bizlere büyük gurur yaşattı. Sultangazi'mizi böyle güzel yarışmalarla duyurmak gerçekten mutluluk verici. Sporcularımıza ve tabii ki onları yetiştiren Sultangazi Belediyesi Spor Kulübümüzün kıymetli eğitmenlerine teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sultangazi, Gaziantep, Türkiye, Spor, Yerel Haberler, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü Güreşçisi Türkiye Şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 03:01:34. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü Güreşçisi Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement