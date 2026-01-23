Sultangazili gençler modern bir spor merkezine daha kavuşuyor - Son Dakika
Sultangazili gençler modern bir spor merkezine daha kavuşuyor

23.01.2026 13:37  Güncelleme: 13:40
Sultangazi'de gençlerin voleybol, basketbol, taekwondo ve yüzme gibi spor aktivitelerini yapabileceği Yunus Emre Gençlik, Spor ve Yaşam Merkezi inşaatı tamamlanma aşamasına geldi. Merkezde kadın spor salonu, kütüphane ve kafeterya da bulunacak.

Sultangazili gençlerin voleybol, basketbol, taekwondonun yanı sıra yarı olimpik bir havuzda yüzme sporunu yapabileceği Yunus Emre Gençlik, Spor ve Yaşam Merkezi'nde sona yaklaşıldı.

Sultangazi'de özellikle gençlere hitap eden yeni bir merkez yakında hizmete açılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sultangazi Belediyesi işbirliğiyle kısa bir süre önce temeli atılarak tamamlanma aşamasına getirilen merkezde, yarı olimpik bir yüzme havuzunun yanı sıra voleybol ve basketbol sahası ile taekwondo salonu bulunuyor. Merkezde ayrıca bir kadın spor merkezi ile kütüphane, kafeterya ve otopark da yer alıyor. İnşaatı tamamlanan merkez, kapılarını açmak için gün sayıyor.

Yunus Emre Gençlik, Spor ve Yaşam Merkezi'nin gençlerin ve Sultangazililerin uğrak noktası olacağını vurgulayan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Yunus Emre Mahallemizi ihtiyaç duyduğu güzel bir hizmet tesisine kavuşturuyoruz. İnşaatını tamamladık, ekiplerimiz artık çalışmalarının da sonuna geliyor. Yüzme havuzu ile dikkatleri üzerine çekecek olan merkezimizde voleybol, basketbol, taekwondo gibi sporlar yapılabilecek. Kütüphanesinde gençlerimiz ders çalışıp araştırma yapabilecek. Kafeteryasında güzel vakit geçirebilecek. Ayrıca kadınlarımız da spor salonunda fitness ve spor yapma imkanı bulacak. Otoparkımız ise park sorununu hafifletecek. Merkezimiz şimdiden tüm komşularımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

14:19
