Sultangazi'de Harezmi Eğitim Modeli Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Sultangazi'de Harezmi Eğitim Modeli Şenliği Düzenlendi

Sultangazi\'de Harezmi Eğitim Modeli Şenliği Düzenlendi
23.05.2025 17:24  Güncelleme: 17:32
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın Harezmi Eğitim Modeli doğrultusunda Sultangazi'de düzenlenen Eğitim Şenliği, 60 okulun katılımıyla birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Öğrencilerin projeleri sergilendi, halk oyunları gösterileri büyük ilgi gördü.

Milli Eğitim Bakanlığıının talimatı ile tüm Türkiye'de uygulamaya konulan Harezmi Eğitim Modeli kapsamında Sultangazi'de Eğitim Şenliği düzenlendi. Sultangazi Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı ve ilçede Harezmi modelinin uygulandığı 60 okulun katıldığı Eğitim Şenliği birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

"İnsan için birlikte düşün, tasarla, üret" fikrinden yola çıkarak oluşturulan Harezmi Eğitim Modeli, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Sultangazi'de 60 okulda uygulandı. 25 haftalık eğitim süresi boyunca problemlere teknoloji kullanılarak çözüm arandı.

Öğrencilerin ürettiği projeler, Sultangazi Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Harezmi Eğitim Şenliği'nde sergilendi. Programa, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İlçe Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Program açılışında miniklerin halk oyunları gösterisi, izleyenlerden tam not aldı. Gençlerin zeybek gösterisi de katılımcıların beğenisini topladı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Her fırsatta dile getiriyoruz, gençler bizim her şeyimiz diyoruz. Sizler bizim yarınlara güvenle bakma sebebimizsiniz. Sorunu fark eden, çözüm arayan ve üreten gençlere ihtiyacımız var. Öğrencilerimizin yıl boyunca ortaya koyduğu emeklerin, projelerin ve yeni fikirlerin hepsini görmek bizler için gurur vericiydi. Bütün gençlerimizin yolu açık olsun. Başarılarınızın devamını dilerim" dedi.

Başkan Dursun stantları gezdi

Birbirinden yeni projelerin olduğu standartları gezen Başkan Dursun ve Kaymakam Kaşıkçı gençlerin projeleriyle yakından ilgilendi. Gençlerle sohbet eden Başkan Dursun, onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğreten Eğitim Modeli: Harezmi

Sultangazi'de 60 okulda uygulanan Harezmi eğitim modeli kapsamında; 24 okulda TÜBİTAK projeleri, 36 okulda Geleceğin Yazarları Projeleri yürütüldü. Ayrıca Anadolu mektebi ve medeniyet okumaları, dilimizin zenginlikleri projesi, MTAL ve İHL tanıtım faaliyetleri, el sanatları, Gazze ve Filistin temalı sergiler dahil olmak üzere 150'den fazla çalışma yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi'de Harezmi Eğitim Modeli Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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