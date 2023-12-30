 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sultangazi'de Şanlıurfa Tanıtım Günleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de Şanlıurfa Tanıtım Günleri Başladı

Sultangazi Belediyesi ile Adıyamanlılar Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 'Adıyaman Tanıtım Günleri' etkinliği başladı. Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda gerçekleşen etkinlikte, Adıyaman'ın lezzetleri, kıyafetleri, müzikleri ve kültürü tanıtıldı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, etkinliğe katılanlara birlik ve beraberlik duygusunu vurgulayarak, Anadolu Kültür Festivali'nin devam edeceğini belirtti.

Sultangazi\'de Şanlıurfa Tanıtım Günleri Başladı
30.12.2023 - 16:21,
Abone Ol

Sultangazi'de Adıyaman'ın yöresel lezzetlerinin ve tarihi değerinin tanıtıldığı 'Şanlıurfa Tanıtım Günleri' başladı.

Sultangazi Belediyesi ile Adıyamanlılar Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 'Adıyaman Tanıtım Günleri' etkinliği başladı. 28-31 Aralık tarihlerinde Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda Anadolu'nun tarih kokan şehri Adıyaman'ın lezzetlerini, kıyafetlerini, müziklerini ve kültürünün tanıtıldığı 'Adıyaman Tanıtım Günleri' renkli görüntülere sahne oldu. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un ev sahipliği yaptığı 'Adıyaman Tanıtım Günleri' açılış programına Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Birlik ve beraberlik duygusunun Anadolu Kültür Festivali ile güçlü bir şekilde yaşatıldığını ifade eden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bugün Anadolu Kültür Festivali adı altında yöresel günlerimiz, tanıtım günlerimiz devam ediyor. Sultangazi'de Eylül ayı sonu itibariyle başladığımız yöresel günlerimiz Aralık sonuna geldiğimizde güçlü bir şekilde devam ediyor. Bugün Adıyamanlıların tanıtım günündeyiz. Adıyaman'ı tanıtmak örf ve adetlerini gelenek ve göreneklerini görmek isteyenleri hem cumartesi bugün hem de yarın devam edecek bu etkinlikler. Sultangazi etkinlik alanına davet ediyoruz. Tabii sadece Adıyamanlılar değil Ocak sonuna kadar devam edecek. Bugüne kadar güçlü bir şekilde yöresel günlerimizle bu alanda olduk. Yöresel günleri düzenlememizin elbette sebepleri var. İstanbul'da yaşıyoruz İstanbul'un kültüründen, sosyal faaliyetlerinden, sportif faaliyetlerinden, güçlü kültürel hayatından besleniyoruz elbette. Ama her zaman diyoruz ki örf ve adetlerimiz, gelenek göreneklerimizi, memleketimizi unutmayalım. Memleket bağlarını unutmayalım. Tanıdıklarımızı, hemşerilerimizi hiçbir zaman unutmayalım. ve buralarda güçlü bir şekilde yaşatalım diyoruz. Bu çerçevede birlik ve beraberlik duygumuzu buralarda güçlü bir şekilde yansıtıyoruz. Birbirini görmeyen insanların çok uzun zamandır bir arada olmayanların burada birbirlerini gördüklerini, muhabbetlerini paylaştıklarını görüyoruz. Bizim de esasında amacımız bu birlik ve beraberlik duygusunu vatanımıza, milletimize, devletimize olan sorumluluklarımızı çok daha güçlü bir şekilde bu alanlar yaşatmak. Dolayısıyla bugün Adıyamanlılarla buna devam ediyoruz. Anadolu Kültür Festivali Sultangazi'de devam edecek. Bugün ve yarın Adıyamanlılar burada olacak. Örf ve adetlerini gelenek göreneklerini, yeme içmeye dair kültürlerini burada göreceksiniz. Davet ediyoruz iki gün boyunca. Hem Sultangazilileri, hem de İstanbul'da yaşayan herkesi Sultangazi'ye davet ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sultangazi, Şanlıurfa, İstanbul, Adıyaman, Yemek, Etkinlikler, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultangazi'de Şanlıurfa Tanıtım Günleri Başladı - Son Dakika


16:49
Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi
16:34
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21
Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar! Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08
Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59
Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36
TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
15:26
Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi
15:11
Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var

Son Dakika
16:49 Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi
16:34 Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21 Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08 Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59 Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36 TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
15:26 Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi
15:11 Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:49 Kamyonla çarpışan minibüs kağıt gibi yırtıldı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı
14:44 Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 17:09:44. #1.13#
SON DAKİKA: Sultangazi'de Şanlıurfa Tanıtım Günleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement