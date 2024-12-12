Sultangazi'de Yeni Otopark ve Sosyal Tesis Hizmete Girecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sultangazi'de Yeni Otopark ve Sosyal Tesis Hizmete Girecek

Sultangazi\'de Yeni Otopark ve Sosyal Tesis Hizmete Girecek

Sultangazi Belediyesi, 50. Yıl Mahallesi'nde 350 araç kapasiteli 3 katlı yeraltı otopark, yeşil alanlar ve sosyal tesisden oluşan önemli bir projeyi tamamlayarak hizmete açmaya hazırlanıyor. Bu tesis, bölgedeki park sorununu ciddi oranda rahatlatacak.

12.12.2024 15:53  Güncelleme: 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Belediyesi, ilçe sakinlerinin hayatını kolaylaştırmak için 50. Yıl Mahallesi'nde inşa ettiği 350 araç kapasiteli 3 katlı otoparkı da içinde barındıran hizmet tesisinin yapımını tamamladı. Yakında hizmete açılacak olan 50. Yıl Mahallesi D Caddesi Zemin Altı Otopark, Yeşil Alan, Sağlık ve Sosyal Tesisi; mahallelilere, otopark sorunları konusunda ciddi oranda rahatlama imkanı sağlayacak.

İlçeyi önemli projelerle buluşturan Sultangazi Belediyesi, trafik sirkülasyonunun yoğun olduğu noktalardan biri olan 50.Yıl Mahallesi'nde inşa ettiği hizmet tesisinin yapımını tamamladı. Hizmete açılmak için gün sayan 50. Yıl Mahallesi D Caddesi Zemin Altı Otopark, Yeşil Alan, Sağlık ve Sosyal Tesisi, bölgedeki önemli bir boşluğu dolduracak.

350 araç kapasiteli otopark

Kısa sürede hizmete açılacak tesisle; trafik sirkülasyonun yoğun olduğu 50. Yıl Mahallesi'nde sokak aralarındaki park sıkıntısının önüne geçilmiş olacak. Vatandaşlar 350 araç kapasiteli 3 katlı yeraltı otoparkına güvenli bir şekilde araçlarını bırakabilecek. Kapalı otoparkın yanı sıra yeşil alanları ile oturma grupları, basketbol sahası ve çocuk oyun gruplarıyla dikkat çeken tesis, aile sağlık merkezi ve çok amaçlı salonla da Sultangazililerin hizmetinde olacak.

"İhtiyaç doğrultusunda proje üretiyoruz"

Sultangazi'nin İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun "En kalabalık ilçelerden biri olmamız sebebiyle bazı mahallelerimizde park sıkıntısı yaşıyoruz. Vatandaşımız aracını güvenle bıraksın, park sıkıntısı yaşamasın diye 50. Yıl Mahallesi D Caddesi Zemin Altı Otopark, Yeşil Alan, Sağlık ve Sosyal Tesisimizin yapımını tamamladık. 350 araç kapasiteli tesisimiz önemli bir yükünü alırken aynı zamanda vatandaşlarımıza da birçok hizmeti sunacak. Parkın ve basketbol sahasının yanı sıra aile sağlık merkezi ve çok amaçlı salon gibi sosyal alanlarla da halkımıza hizmet vereceğiz. Komşularımız için günlük yaşamı kolaylaştıran çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sultangazi, istanbul, Ulaşım, Emlak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultangazi'de Yeni Otopark ve Sosyal Tesis Hizmete Girecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:42 İsrail, Suriye’yi neden işgale başladı Başbakanlık ofisinden açıklama var İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? Başbakanlık ofisinden açıklama var
15:15 Suriye’de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı Suriye'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı
14:28 Murat Kurum masasına getirilen Ergene’den gelen pis suyu fırlattı Murat Kurum masasına getirilen Ergene'den gelen pis suyu fırlattı
14:02 Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü
13:46 Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı
22:22 Meclis’te Sağlık Bakanı Memişoğlu’na protesto Muhalefet sıralarından ’istifa’ sesleri yükseldi Meclis'te Sağlık Bakanı Memişoğlu'na protesto! Muhalefet sıralarından 'istifa' sesleri yükseldi
22:14 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı
22:11 Kadıköy’de Fenerbahçelileri kahreden istatistik Kadıköy'de Fenerbahçelileri kahreden istatistik
21:55 Mourinho’dan tepkiler sonrası çok konuşulacak Samet Akaydin kararı Mourinho'dan tepkiler sonrası çok konuşulacak Samet Akaydin kararı
21:36 Manastırdaki Papazın Skandalı: Onlarca Çocuğa Tecavüz ve Dokunma Yasağı Manastırdaki Papazın Skandalı: Onlarca Çocuğa Tecavüz ve Dokunma Yasağı
21:19 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
21:04 Dev firma Türkiye’den çekildi: Binlerce kişinin parası iade edilecek Dev firma Türkiye'den çekildi: Binlerce kişinin parası iade edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 16:34:34. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazi'de Yeni Otopark ve Sosyal Tesis Hizmete Girecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.