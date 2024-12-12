Sultangazi\'de Yeni Otopark ve Sosyal Tesis Hizmete Girecek

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Sultangazi Belediyesi, ilçe sakinlerinin hayatını kolaylaştırmak için 50. Yıl Mahallesi'nde inşa ettiği 350 araç kapasiteli 3 katlı otoparkı da içinde barındıran hizmet tesisinin yapımını tamamladı. Yakında hizmete açılacak olan 50. Yıl Mahallesi D Caddesi Zemin Altı Otopark, Yeşil Alan, Sağlık ve Sosyal Tesisi; mahallelilere, otopark sorunları konusunda ciddi oranda rahatlama imkanı sağlayacak.

İlçeyi önemli projelerle buluşturan Sultangazi Belediyesi, trafik sirkülasyonunun yoğun olduğu noktalardan biri olan 50.Yıl Mahallesi'nde inşa ettiği hizmet tesisinin yapımını tamamladı. Hizmete açılmak için gün sayan 50. Yıl Mahallesi D Caddesi Zemin Altı Otopark, Yeşil Alan, Sağlık ve Sosyal Tesisi, bölgedeki önemli bir boşluğu dolduracak.

350 araç kapasiteli otopark

Kısa sürede hizmete açılacak tesisle; trafik sirkülasyonun yoğun olduğu 50. Yıl Mahallesi'nde sokak aralarındaki park sıkıntısının önüne geçilmiş olacak. Vatandaşlar 350 araç kapasiteli 3 katlı yeraltı otoparkına güvenli bir şekilde araçlarını bırakabilecek. Kapalı otoparkın yanı sıra yeşil alanları ile oturma grupları, basketbol sahası ve çocuk oyun gruplarıyla dikkat çeken tesis, aile sağlık merkezi ve çok amaçlı salonla da Sultangazililerin hizmetinde olacak.

"İhtiyaç doğrultusunda proje üretiyoruz"

Sultangazi'nin İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun "En kalabalık ilçelerden biri olmamız sebebiyle bazı mahallelerimizde park sıkıntısı yaşıyoruz. Vatandaşımız aracını güvenle bıraksın, park sıkıntısı yaşamasın diye 50. Yıl Mahallesi D Caddesi Zemin Altı Otopark, Yeşil Alan, Sağlık ve Sosyal Tesisimizin yapımını tamamladık. 350 araç kapasiteli tesisimiz önemli bir yükünü alırken aynı zamanda vatandaşlarımıza da birçok hizmeti sunacak. Parkın ve basketbol sahasının yanı sıra aile sağlık merkezi ve çok amaçlı salon gibi sosyal alanlarla da halkımıza hizmet vereceğiz. Komşularımız için günlük yaşamı kolaylaştıran çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL