Sultangazi'de Zincir Marketlere Fahiş Fiyat Denetimleri - Son Dakika
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Sultangazi'de Zincir Marketlere Fahiş Fiyat Denetimleri

Sultangazi\'de Zincir Marketlere Fahiş Fiyat Denetimleri

Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, zincir marketlerde fahiş fiyat denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde etiket ile kasa fiyatları kontrol ediliyor ve haksız fiyat artışları İl Ticaret Müdürlüğü'ne bildiriliyor.

29.11.2024 15:31  Güncelleme: 15:34
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Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde zincir marketlerde sık sık fahiş fiyat denetimleri gerçekleştiriyor. Ekipler, haksız fiyat artışı ya da son kullanma tarihi geçen ürün satışı olursa İl Ticaret Müdürlüğü'ne bildiriyor.

Fırsatçılara göz açtırmayan Sultangazi Belediyesi, ilçe genelindeki zincir marketlere sık sık denetim gerçekleştiriyor. Başta zincir marketler olmak üzere ilçe genelindeki gıda satıcılarına yönelik denetim yapan ekipler, ürünlerin raflardaki etiket fiyatı ile kasadaki fiyatının birbirine uyup uymadığını kontrol ediyor. Fahiş fiyat ve yanlış bilgilendirmeye karşı da denetimlerde bulunan ekipler aynı zamanda ürün gramajı, fiyat karşılaştırması, tüketim tarihi gibi birçok konuda inceleme gerçekleştiriyor.

Denetimlerde etiket ile kasa fiyatlarında tutarsızlık belirlenen, kurallarda yasaya aykırılık tespit edilen firmalar İl Ticaret Müdürlüğü'ne tutanak ile bildiriliyor. Zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayet taleplerini de geri çevirmiyor, anında şikayet edilen firmaya denetimde bulunuyor.

"Vatandaşımız mağduriyet yaşamasın diye"

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; "Vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması adına zincir marketlerimize sürekli denetim gerçekleştiriyoruz. Fiyat değişikliklerinin fırsatçılığa dönmemesi zabıta ekiplerimiz titizlikle denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Ayrıca gramaj, son kullanma tarihi ve diğer kurallara uygunluğu da kontrol ediliyor. Vatandaşlarımızın hakkını korumaya, fahiş fiyatları önleme çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi'de Zincir Marketlere Fahiş Fiyat Denetimleri - Son Dakika

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