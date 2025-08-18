Sultangazi'ye Dev Kapalı Spor Salonu Projesi - Son Dakika
Sultangazi'ye Dev Kapalı Spor Salonu Projesi

18.08.2025 16:27  Güncelleme: 16:28
Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte, Cebeci Mahallesi'ne yapılacak 1500 kişilik kapalı spor salonu ve otopark projesini duyurdu. Tesiste uluslararası müsabakaların yapılacağı voleybol ve basketbol sahaları, yarı olimpik yüzme havuzu bulunacak.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Dursun, Cebeci Mahallesi'ne uluslararası müsabakaların gerçekleşeceği devasa bir Kapalı Spor Salonu ve Otopark projesinin yapılacağını duyurdu.

Gençleri spora teşvik eden projeleri hayata geçiren Sultangazi Belediyesi, devasa bir tesisi daha ilçeye kazandırmaya hazırlanıyor. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Sultangazi'de yapılacak spor yatırımları ile ilgili görüşmek için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti. Görüşmenin konusu Sultangazi Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile Cebeci Mahallesi'ne kazandıracağı bin 500 kişilik Spor Salonu ve Kapalı otopark projesi oldu.

Uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak

Cebeci Mahallesi'nde yakın zamanda inşaatına başlanacak olan bin 500 kişilik kapasitesi olan tesiste uluslararası müsabakaların yapılacağı voleybol ve basketbol sahası bulunacak. Yarı olimpik yüzme havuzunun da yer alacağı tesis, yüzme öğrenmek isteyen ve profesyonel sporcu olmak isteyenleri ağırlayacak. Tesisteki 2 katlı otopark, bölgedeki büyük bir yükü alacak.

"Dev bir spor salonu kazandıracağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Belediye Başkanımızın bir talebi doğrultusunda Sultangazimize bir tesis daha kazandıracağız. Belediye Başkanımız bize bu proje ile geldiğinde seve seve destek olacağımızı ifade ettik. Buraya dev bir spor salonu kazandıracağız. Şimdiden Sultangazililere hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Biz ilçemizde spor alanında çok güçlü bir çalışma yürütüyoruz"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Biz ilçemizde spor alanında çok güçlü bir çalışma yürütüyoruz. İstanbul'un en güçlü spor kulübü olmamız da bizlere ne kadar doğru bir yol izlediğimizi gösteriyor. Sayın Bakanımızın da desteğiyle Sultangazimizi sporda her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız işbirliği ile Cebeci Mahallemize devasa bir spor salonu kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ilçemize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, istanbul, Politika, Yerel, Spor, Son Dakika

15:32
Bakan Tekin’in ’’Yasak’’ uyarısına rağmen okullarda ’’Bağış’’ zulmü sürüyor
Bakan Tekin'in ''Yasak'' uyarısına rağmen okullarda ''Bağış'' zulmü sürüyor
14:09
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
