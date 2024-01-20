Sultanhisar'dan Sivas'a öğrencilerden gönül köprüsü

AYDIN - Aydın'ın Sultanhisar ilçesi Kabaca Kavaklı İlkokulu Öğrencileri geleneksel hale getirdikleri gönül köprüsünü bu kez Sivas'taki bir okulla kurdu. Okul bahçesinde yetiştirdikleri portakalları Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet şehri Sivas'taki 100 öğrenciye karne hediyesi olarak yolladılar.

Sultanhisar ilçesinde 2 sınıfı ve 25 öğrencisi bulunan okulunda hem sınıf öğretmenliği hem de okulun müdürlüğünü yapan Ahmet Tokkaya, okul bahçesinde yetişen portakal ve mandalinalarla gönül köprüleri kurmaya devam ediyor. 23 yıl önce görev yaptığı Kars'ın Sarıkamış ilçesi ile yıllar önce kurduğu gönül köprüsünün ardından her geçen yıl ulaştığı okulların sayısını artırarak öğrencilerinin de minik yüreklerine portakallar sayesinde iyilik tohumları ekerek örnek çalışması ile toplumda vefa, iyilik ve paylaşma duygularının yayılmasını sağlıyor.

"Paylaşıyoruz, tanıyoruz, vefa ile anıyoruz" sloganı ile öğretmenleri Ahmet Tokkaya'nın önderliğinde yola çıkan öğrenciler paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Sivas Yıldızeli Şehit Nadir Bekar İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 100 öğrenciye resim ve mektupla koliler dolusu portakal gönderen öğrencilere karne gününde portakalları teslim alarak tadan Sivaslı öğrencilerden sevgi dolusu karşılık geldi. Arkadaşlarına gönderdikleri video ile teşekkür eden Sivaslı öğrenciler, mutluluklarını ve karne sevinçlerini de paylaşmayı ihmal etmedi.

Sultanhisar Kavaklı Kabaca İlkokulu Müdürü Ahmet Tokkaya, Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyet şehri olan Sivas'ta 100 öğrenciye karne hediyesi portakalları göndererek öğrencilere değerlerimizi yaparak ve yaşayarak öğrenme davranışı kazandırdıklarını vurguladı. Okulun son haftası sosyal etkinlikler çalışmaları kapsamında her yıl düzenli olarak sürdürdükleri paylaşma mutluluğunu bu kez Sivas ile gerçekleştirmeyi ve bunu da Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları nedeniyle 100 öğrenciyle kardeşlik köprüsü kurduklarını söyledi. Müdür Tokkaya, yapılan görüşmeler sonucunda 100 öğrencisi bulunan Sivas Yıldızeli Şehit Nadir Bekar İlk ve Ortaokulu ile irtibat kurularak projenin adımlarının atıldığını belirtti.

Yıllarca Türkiye'nin 7 bölgesinden 23 okula binlerce öğrenciye kendi yetiştirdikleri portakal, mandalina ve incirlerden göndererek farkındalık oluşturmayı sürdüren öğrenciler sosyal medyada da '#iyilikokulu ve @iyilik_okulu_cocuklari' etiketi ile etkinliklerini görünür kılıp iyi örneklerin çoğalmasına katkı sağlıyor.

Okul Müdürü Ahmet Tokkaya, "Cumhuriyetimizin 100. Yıl etkinlikleri olarak Cumhuriyet şehirlerinden olan Sivas'taki 100 öğrencimize karne hediyesi olarak bahçemizde yetiştirdiğimiz portakallardan göndereceğiz. Hem paylaşmanın tadına varacağız hem Cumhuriyetimizi ve emek verenleri hatırlayacağız hem de karne hediyesi olarak Sivas Yıldızeli Şehit Nadir Bekar İlkokulu'ndaki 100 kardeşimizi sevindirmenin mutluluğunu yaşayacağız. Projemiz ile okulumuzdaki yetiştirdiğimiz bu portakalları Türkiye'nin 7 bölgesinden farklı okullara gönderiyoruz. 22 okula gönderdik bu şekilde. 23. olarak Cumhuriyetimizin 100 yılında Sivas'a karne hediyesi olarak göndermiş olacağız. Hepsine afiyet olsun. İyi tatiller diliyorum" dedi.