Sümela Manastırı\'nda 11. Ayin Düzenlendi

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(TRABZON)- Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nda, Gelibolu Metroploliti'ne bağlı Patrik Stefanos Dinidis'in katılımıyla 11'inci ayin düzenlendi. Dinidis, ayin sonrası "Biz bu toprakları paylaşan Müslüman ve Hristiyanlar ve de yurt dışından gelen Ortodoks misafirlerimizle birlikte Meryem Ana'nın yüksek huzurunda toplandık ve ülkemizde ve dünyada daimi barışın ve dayanışmanın tesisi için dua etmek istiyoruz" dedi.

Sümela Manastırı'nda bu yıl 11'incisi düzenlenen ayine katılmak için vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde manastırda yerlerini aldı. Ayin için manastırın çevresinde üst düzey güvenlik önlemleri alınırken çok sayıda sağlık personeli, polis ve jandarma ekipleri hazır bulundu. Ayine geçen yıllara göre katılımın az olduğu görüldü. Ayini, Gelibolu Metroplolitine bağlı Patrik Stefanos Dinidis yönetti.

"Sümela Manastırı'nda bir kez daha göğe yükselişini kutlamayı nasip ettiği için yüce Allah'ımıza şükretmekteyiz."

Bu toprakları paylaşan Müslüman ve Hristiyanlar için dua ettiğini ifade eden Dinidis, şunları söyledi:

"Biz Hristiyanların en kutsal hazinesi olan Meryem Anamızın adına ithaf edilen gün dünya üzerindeki en önemli ibadet mekanlarından sayılan Sümela Manastırı'nda bir kez daha göğe yükselişini kutlamayı nasip ettiği için yüce Allah'ımıza şükretmekteyiz. Biz bu toprakları paylaşan Müslüman ve Hristiyanlar ve de yurt dışından gelen Ortodoks misafirlerimizle birlikte Meryem Ana'nın yüksek huzurunda toplandık ve ülkemizde ve dünyada daimi barışın ve dayanışmanın tesisi için dua etmek istiyoruz. Devletimizin izni ve yardımlarıyla gerçekleşen bugünkü ayinimiz için Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan'a saygı ve şükranlarımı arz ederim. Siz değerli ziyaretçilerin ve Ortodoks müminlerimize sayın patrik efendimizin selamını ve hayır dualarını iletmekteyim. Değerli Maçka halkına misafirperverliğinden dolayı minnettarım. Bu düşüncelerle Müslüman kardeşlerimizi ve bütün ziyaretçileri selamlar hepinize sıhhat ve afiyet dilerim."