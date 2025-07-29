Aydın'ın Karacasu ilçesinde düzenlenen sünnet düğününde hüzün ve sevinç bir arada yaşandı. İlçede yaşayan Ali Öztekin, anne ve babasını 1.5 yıl arayla kaybeden yeğeni Arın Arabay'ın annesinin sağlığında 3 kez ertelenen sünnet düğününü yaptı. Arın'ın sünnet düğününün babasının vefat ettiği tarihe denk gelmesi düğünde sevinç ve hüznün bir arada yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre; Balıkesir Gönen'de yaşayan Aydın-Günaydın Arabay çiftinin Armin ve Arın adlı 2 çocukları oldu. Arabay Çifti, oğulları Arın'ın mürüvvetini görmek için sünnet düğünü tertip etti. Ancak sünnet hekim tavsiyesi ile ertelendi. Ancak kısa süre sonra önce Baba Aydın Arabay, sonra da Anne Günaydın Arabay hayatlarını kaybetti. Abla Armin ile kardeşi Arın küçük yaşta yetim ve öksüz kaldı.

Abla Armin'in velayetini Kocaeli'nde yaşayan halası alırken Arın'ın velayetini de Karacasu'da yaşayan dayısı Ali Öztekin aldı.

Sağlık sorunları nedeniyle ertelenen sünnet düğününü dayısı yaptı

Ali Öztekin, vefat eden kardeşi Günaydın'ın emaneti olan yeğeni Arın'ın ertelenen sünnet düğününü gerçekleştirerek kardeşinin muradını yerine getirdi. 10 yaşındaki Arın, dayısı tarafından yapılan sünnet düğününde ablası Armin ve akrabaları ile unutamayacağı bir gün yaşadı.

"Sevinç ve hüznü bir arada yaşadık"

Yeğenine kendi öz evladı gibi sünnet düğünü yapan Ali-Ayşe Öztekin çiftinin bu anlamlı davranışı herkesin takdirini toplarken düğünde sevinç ve hüzün bir arada yaşandı. Katılımın oldukça yoğun olduğu düğünde 10 yaşındaki Arın Arabay, erkekliğe ilk adımı atmış oldu.

"Kardeşim bu günü görmeyi çok istiyordu nasip olmadı"

Arın ve Armin'in genç yaşta hayatını kaybeden kardeşi Günaydın'ın emaneti olduğunu belirten teyze Gülay Öztekin, sağlık sorunları nedeniyle ertelenen bu mutluluğu erkek kardeşinin tertiplediği düğün ile yaşadıklarını belirtti. Öztekin, "Rahmetli kardeşim Günaydın ve eşi Aydın, bu düğünü sağlıklarında yapmayı çok istediler. Hatta rahmetli kardeşim ölmeden önce bir kaç defa sünnet düğünü yapmak için organizasyon düzenledi. Düğünün davetiyeleri bile dağıtılmıştı. Ancak doktorları sağlık sorunlarından dolayı sünnet düğünü yapmalarına uygun bulmadı. Bu nedenle düğün ertelenmişti. Bu mutlu günü görmelerini çok isterdik. Ancak Allah böyle takdir etmiş, nasip olmadı. Rahmetli kardeşim ve damadımızın muradını kardeşim Ali Öztekin ve gelinimiz Ayşe Öztekin, büyük bir fedakarlık göstererek yerine getirmiş oldu. Kendilerine müteşekkiriz. Yeğenlerimin sağlıklı ve mutlu olduklarını görmek bizim en büyük sevinç kaynağımız" diye konuştu. - AYDIN