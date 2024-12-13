Suriye'de İlk Cuma Namazı Coşkusu - Son Dakika
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Yerel

Suriye'de İlk Cuma Namazı Coşkusu

Esad rejiminin çöküşünün ardından Suriyeliler Emevi Camii'nde ilk cuma namazını coşkuyla kıldı.

13.12.2024 13:57
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Esad rejiminin devrilmesinin ardından özgürleşen Suriye'de halk Emevi Camii'ne akın ederek ilk cuma namazını kıldı.

Suriye'nin başkenti Şam'da halk, Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk cuma namazını kılmak üzere tarihi Emevi Camii'ne akın etti. Binlerce kişi caminin avlusunda ve çevresinde saf tutarak cuma namazını kıldı. Suriyeliler, namazın ardından tekbirler getirerek ülkenin esaretten kurtuluşu kutladı. Suriye'nin yeni bayrağının dalgalandığı cami avlusunda muhalif askerler de sloganlar eşliğinde ülkenin özgürleştiğini tüm dünyaya duyurdu.

Şam'ın sembolü Emevi Camii, 714 yılında ibadete açılmıştı. Hadisler ve Şam geleneğine göre, Emevi Camii'nin bir minaresine Hazreti İsa'nın kıyamet günü öncesinde gökten ineceği ve Müslümanları bir araya toplayarak bir diriliş gerçekleştirileceğine inanılıyor.

Rejimin çöküşü

Muhalifler, İdlib'in güneyindeki bölgelere saldırıları artıran rejim güçlerine karşı 27 Kasım'da devrim yürüyüşü başlattı. 30 Kasım'da Halep'in büyük bölümünü ele geçiren muhalif gruplar, aynı gün İdlib genelinde de kontrolü sağladı. Esad'ın ordusuna karşı ilerleyişini sürdüren muhalifler, 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden aldı. 7 Aralık'ta başkent Şam'a ulaşan muhalifler, kilit noktaları ele geçirdi. 8 Aralık'ta kontrolü kaybeden Beşar Esad rejimi düştü. - ŞAM

Kaynak: İHA

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