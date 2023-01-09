Suriyeli Hamo 53 yaşında askere uğurlandı - Son Dakika
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Suriyeli Hamo 53 yaşında askere uğurlandı

09.01.2023 12:33

- Suriyeli Hamo 53 yaşında askere uğurlandı Suriye'deki savaştan dolayı Türkiye'ye gelen 53 yaşındaki Ahmet Hamo Türk vatandaşlığına hak kazanmasının ardından askerlik yapmak için başvuruda bulundu.

- Suriyeli Hamo 53 yaşında askere uğurlandı

GAZİANTEP - Suriye'deki savaştan dolayı Türkiye'ye gelen 53 yaşındaki Ahmet Hamo Türk vatandaşlığına hak kazanmasının ardından askerlik yapmak için başvuruda bulundu. Askerliğe kabul edilen Hamo Amasya'daki birliğine uğurlandı.

2011 yılında Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen ve Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan 6 çocuk babası Ahmet Hamo bir süre önce Türk vatandaşı olmaya hak kazandı. Suriyeli Ahmet Hamo, kimliğini almasının ardından e-devlette askerlik şubesine gitmesi gerektiği yazısını gördü. Büyük sevinçle şubeye giderek işlemlerini yaptıran Hamo Amasya görev birliğine dualar ve halaylarla uğurlandı.

Askere gitmenin Mutluluğunu yaşayan Hamo, " Ben 53 yaşında 6 çocuk babasıyım. Eskiden Suriye'de iş adamıydım. Beyaz eşya işiyle uğraşıyordum. Türkiye ile ithalat-ihracat yapıyordum. Ancak savaş nedeniyle evimiz işyerimiz bombalandı. Bende 2011 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesine geldim. Annem Türk kökenli bir süre önce vatandaş oldum. Kimliğimi aldıktan sonra e-devlet şifresiyle sistemime girdim. Vatani görev için e-devlette askerlik şubesine gitmem gerektiği yazısını gördüm. Büyük sevinçle şubeye giderek işlemlerimi yaptırdım. Görev yerim Amasya çıktı. Zaten vatanım olarak gördüğüm Türkiye'ye hizmet edeceğim için çok gururluyum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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