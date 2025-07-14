Suriyeliler Türkiye'ye teşekkürle veda ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Suriyeliler Türkiye'ye teşekkürle veda ediyor

Suriyeliler Türkiye\'ye teşekkürle veda ediyor
14.07.2025 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esad rejiminin sona ermesinin ardından Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri sürüyor.

Esad rejiminin sona ermesinin ardından Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri sürüyor. Suriyeliler, Türkiye'ye duydukları minnettarlığı dile getirerek ülkelerine dönüyor.

Suriye'de Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte ülkelerine dönmek isteyen Suriyeli sığınmacılar, Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda gönüllü geri dönüş işlemlerini tamamlayarak ülkelerine geçiş yapmayı sürdürüyor. Göç İdaresi ve güvenlik birimlerinin koordinesinde yürütülen işlemler sırasında Suriyeliler, yıllardır kendilerine kapılarını açan Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettarlıklarını dile getirdi.

"Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum"

Gaziantep'ten gelen Suriyeli Muhammed Hasan El Cesım, "8 yıldır Türkiye'deyim. Çok Türk arkadaşım oldu. Türkiye'nin her yeri güzeldi, çok rahat yaşadık. Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum, Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

"Hem devlet için hem vatan için herkesin dönmesi lazım"

İstanbul'dan gelen Nurullah Hrıtanı ise Türkiye'de geçirdiği süreci şöyle anlattı: "Güzel geçti, hem gezdim hem çalıştım, tekstil işinde çalıştım. Türkiye'yi bırakmak istemedik ama sonuçta insanın kendi memleketi, kendi vatanı. Bugün gitmezsek yarın gideceğiz. Şu anda bizim ülkeye destek olmamız lazım. Biz dönmezsek ülkemiz düzelmez. Hem devlet için hem vatan için herkesin dönmesi lazım" ifadelerini kullandı. Suriye'de herkese ihtiyaç olduğunu belirten Hrıtanı "Çünkü orada herkese ihtiyaç var, hele hele gençlere çok ihtiyaç var. Demem o ki bizim ülkemizin bize ihtiyacı var. Türkiye için ne söylesem azdır. Allah Türk milletinden razı olsun, Allah ne muradı varsa versin Türkiye'nin. Çünkü onlar bize destek oldu, kötü zamanda, iyi zamanda, her zaman Türkiye yanımızda oldu. Lazkiye şehrimizde yangın çıktı, Türkiye Cumhuriyeti yangını söndürmek için destek verdi. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

"Bütün Türklere sesleniyorum, Allah ayağınıza taş değdirmesin"

Adana'dan gelen ve 2 yaşından beri Türkiye'de yaşayan 18 yaşındaki Tahir Hayro da, "Türkiye'de birçok yeri gezdim, hemen hemen her yere gittim. Burada yaşadıklarımı hiç unutamam. Çok güzel hatıralar var burada. Bütün Türklere sesleniyorum, Allah ayağınıza taş değdirmesin" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

Öncüpınar Sınır Kapısı, İnsan Hakları, Dış Politika, Göçmenler, Türkiye, Suriye, kilis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Suriyeliler Türkiye'ye teşekkürle veda ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
200 yolculu feribotta yangın paniği Vali’den açıklama geldi 200 yolculu feribotta yangın paniği! Vali'den açıklama geldi
Bodrum’da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı Bodrum'da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı
Dededen miras kalan konağın altından 2 bin yıllık yer altı şehri çıktı Dededen miras kalan konağın altından 2 bin yıllık yer altı şehri çıktı
Rafting merkezinde ’can yeleği giyme’ kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu Rafting merkezinde 'can yeleği giyme' kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu
3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı 3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı
Kuzey Kore lideri Kim’den, Ukrayna’ya karşı Rusya’ya ’koşulsuz destek’ sözü Kuzey Kore lideri Kim'den, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü

14:34
Suriye’de şiddetli çatışmalar Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
Suriye'de şiddetli çatışmalar! Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
13:03
PKK’nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi İçinden çıkanlar şoke etti
PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi! İçinden çıkanlar şoke etti
12:11
Acılı anneden duruşmaya damga vuran sözler: Siz ölmeyin, her gün “78 kişinin katiliyim“ diye inleyin
Acılı anneden duruşmaya damga vuran sözler: Siz ölmeyin, her gün "78 kişinin katiliyim" diye inleyin
22:21
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
22:19
Londra’da yolcu uçağı piste çakıldı
Londra'da yolcu uçağı piste çakıldı!
21:33
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
20:55
Elon Musk’tan Trump’a çağrı: Dosyaları yayımla
Elon Musk'tan Trump'a çağrı: Dosyaları yayımla
20:50
Ardahan’daki “Atatürk silüeti“ yeniden görülmeye başlandı
Ardahan'daki "Atatürk silüeti" yeniden görülmeye başlandı
20:24
AB’nin ABD’ye yönelik ’gümrük vergisi’ misillemesi ertelendi
AB'nin ABD'ye yönelik 'gümrük vergisi' misillemesi ertelendi
19:59
Tarık Çetin, Fenerbahçe’ye imzayı attı
Tarık Çetin, Fenerbahçe'ye imzayı attı
19:29
Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı
Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 14:55:21. #7.11#
SON DAKİKA: Suriyeliler Türkiye'ye teşekkürle veda ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.