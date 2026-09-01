Süryani Patriği II. Afrem, Mardin'in Midyat ilçesindeki Mor Hobil Mor Abrohom Manastırı'nda ayin yönetti - Son Dakika
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Süryani Patriği II. Afrem, Mardin'in Midyat ilçesindeki Mor Hobil Mor Abrohom Manastırı'nda ayin yönetti

Süryani Patriği II. Afrem, Mardin\'in Midyat ilçesindeki Mor Hobil Mor Abrohom Manastırı\'nda ayin yönetti
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Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Moran Mor İğnatios II. Afrem, Mardin'in Midyat ilçesindeki tarihi Mor Hobil Mor Abrohom Manastırı'nda düzenlenen ayini yönetti. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Amerika'dan gelen çok sayıda Süryani din insanı ve cemaat üyesinin katıldığı ayinde, dünya barışı, birlik ve toplumsal huzur için dualar edildi. Gece saatlerinde kortej eşliğinde manastıra giriş yapan Patrik II.

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Moran Mor İğnatios II. Afrem, Mardin'in Midyat ilçesindeki tarihi Mor Hobil Mor Abrohom Manastırı'nda düzenlenen ayini yönetti. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Amerika'dan gelen çok sayıda Süryani din insanı ve cemaat üyesinin katıldığı ayinde, barış ve birlik için dualar edildi.

Farklı inanç ve kültürlerin yüzyıllardır bir arada yaşadığı Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan ve Tur Abdin olarak da bilinen bölgede, Süryani cemaati için özel bir dini tören düzenlendi.

31 Ağustos 2026 tarihinde Mor Hobil Mor Abrohom Manastırı'nda gerçekleştirilen ayine, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Moran Mor İğnatios II. Afrem başkanlık etti.

Patrik II. Afrem ve beraberindeki din insanları, gece saatlerinde manastıra kortej eşliğinde giriş yaptı. Süryani ilahileri eşliğinde gerçekleştirilen karşılamanın ardından ayine geçildi.

DÜNYANIN FARKLI BÖLGELERİNDEN DİN İNSANLARI KATILDI

Ayine, Türkiye'nin farklı kentlerinin yanı sıra Avrupa ve Amerika'dan gelen Süryani metropolitler, rahipler ve cemaat üyeleri katıldı.

Ayin boyunca Süryanice ilahiler okundu, dünya barışı, birlik ve toplumsal huzur için dualar edildi.

Törenin sonunda cemaat üyeleri, Patrik Moran Mor İğnatios II. Afrem ile bir araya geldi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Süryani Patriği II. Afrem, Mardin'in Midyat ilçesindeki Mor Hobil Mor Abrohom Manastırı'nda ayin yönetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süryani Patriği II. Afrem, Mardin'in Midyat ilçesindeki Mor Hobil Mor Abrohom Manastırı'nda ayin yönetti - Son Dakika
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