Suşehri Devlet Hastanesi Çalışanlarından Gazze\'ye Destek

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Suşehri Devlet Hastanesi çalışanları, İsrail'in Gazze halkına yaptığı katliamlara dikkat çekmek amacıyla hastane önünde toplanıp bildiri okuyarak, açılan dövizlerle Gazze halkına destek verdiler.

Suşehri Devlet Hastanesi binası önünde gerçekleştirilen eyleme Suşehri Devlet Hastanesi hekimleri ve çalışanlar katıldı. Suşehri Devlet Hastanesi Diş Hekimlerinden Merve Matur'un Gazze zulmüyle ilgili okuduğu bildiride, " İsrail'in 2023 Ekim ayında Gazze Şeridi'ne yönelik önce hava saldırıları, ardından kara harekatı şeklinde işgal girişimi 5 ayı aşkın süredir şiddeti tırmanarak sürüyor. Bu süreçte çok sayıda çocuk, kadın, yaşlı ve sivil hayatını kaybetti. Ayrıca halkın önemli bir kısmı göç etmeye zorlandı. İsrail savaş hukukunu tamamen ayaklar altına alarak dokunulmazlığı olan hastaneler, sağlık kuruluşları, ibadethaneler gibi özel mekanlara da saldırılarda bulundu. Dünya halklarının ve onurlu insanların aylardır seslendirdiği üzere bizde Gazze'de yaşanan işgali ve soykırımı reddediyor, her zaman Gazze halkının yanında olduğumuzu beyan ediyoruz" dedi.

"İşgalci İsrail insanlık tarihinde hiç görülmemiş suçlara imza atıyor"

İşgalci İsrail'in insanlık tarihinde hiç görülmemiş suçlara imza attığını söyleyen Uzman Doktor ve Psikiyatri Uzmanı Mücahit Gökduman, "Burada İsrail'in yatığı insanlık dramına ve soykırıma dikkat çekmek için toplandık. Filistin toprakları, yağmalanıyor, işgal ediliyor, insanlar acımasızca öldürülüyor. İşgalci İsrail insanlık tarihinde hiç görülmemiş suçlara imza atıyor. Gazze'de çalışan sağlık çalışanlarının hepsi bu durumdan etkilenmiş durumda. Gazze'de gözyaşı var, kan var, zulüm var fakat sabır da var, direniş de ve tevekkül de var" dedi.

Yapılan açıklamaların ardından sağlık çalışanları görev yerlerine dağıldı. - SİVAS