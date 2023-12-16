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Tahran'da Taksici Seyyar Para Müzesi Oluşturdu - Son Dakika
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Tahran'da Taksici Seyyar Para Müzesi Oluşturdu

Tahran'da 40 yıldır taksicilik yapan İbrahim Fekharyan, taksisinde yerli ve yabancı turistlerin hatıra olarak verdiği paraları sergileyerek seyyar para müzesi oluşturdu. Eski Türk parası da dahil olmak üzere farklı ülkelerden gelen paralar ve kişisel eşyalar müzede yer alıyor.

Tahran\'da Taksici Seyyar Para Müzesi Oluşturdu
16.12.2023 - 11:04,
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- İranlı taksicinin "Seyyar para müzesi" yolcularına keyifli anlar yaşatıyor

Seyyar para müzesinde eski Türk Lirası da bulunuyor

TAHRAN - Tahran'da 40 yıldır taksicilik yapan İbrahim Fekharyan, yerli ve yabancı turistlerin kendisine hatıra olarak verdiği paraları 'seyyar para müzesi'ne dönüştürdüğü taksisinde sergiliyor. Fekharyan'ın aracında eski Türk parası da bulunuyor.

İran'ın başkenti Tahran'da 40 yıldır taksicilik yapan 60 yaşındaki Ibrahim Fekharyan taksisini eşi benzeri görülmemiş bir müzeye dönüştürdü. Fekharyan, 8 yıldır taksisine binen yerli ve yabancı turistlerin kendisine hatıra olarak verdiği paraları seyyar para müzesine dönüştürdüğü taksisinde sergileyerek müşterilerine unutulmayacak bir yolculuk yaşatıyor. Her yaştan müşteriden olumlu geri dönüş aldığını kaydeden Fekharyan, işini ve hobisini severek yapıyor.

"Tek hedefim müşterilerin yolculuk boyunca keyifli vakit geçirmesi"

Tahran'ın eski taksicilerinden olduğunu söyleyen Fekharyan, "Tahran trafiği gün geçtikçe daha da kötü bir hale geliyordu ve bir gün ne yapayım ki misafirler taksimdeyken sıkılmasın diye düşündüm. Birkaç tane eski param vardı ve onları taksime yapıştırdım. Daha sonra arkadaşlarım ve taksime binen müşteriler paraları gördüklerinde kendileri de vermeye başladı. Şu an gördüğünüz paraların yüzde 99'u müşteriler tarafından verildi. Bunu yaparken tek hedefim müşterilerin yolculuk boyunca keyifli vakit geçirmesiydi. Bu zamana kadar taksime binen genç yaşlı herkes yolculukları boyunca keyif aldı. Hatta bazı yolcular inmek istemiyor ve yolculuğu biraz daha uzatmak istiyor" dedi.

"Yanında parası olmayan yolcular kişisel eşyalarını hediye ediyorlar"

Hatıra olarak verilen para ve eşyaların kendisi için çok değerli olduğunu belirten Fekharyan, "İlk olarak 2015 yılında paraları taksime koymaya başladım. O zamanlar sadece eski İran paraları vardı. Şu an taksimde neredeyse her dönem ve ülkeden para var. Türkiye, Çin, Kore, Fransa, Suudi Arabistan, Afganistan, Amerika, Kanada ve Tanzanya gibi birçok ülkeden gelen turistlerin verdiği paralar var. Hatta yanında hatıra olacak vereceği parası olmayan yolcular yanlarında bulunan toka, bilezik, broş, kart ve anahtarlık gibi kişisel eşyalarını hediye ediyorlar. Hatta bir gün Şerif Üniversitesinden madalya alan bir öğrenci bana kendi madalyasını hediye etti. 'Benim için değerli olan madalyamı arabanıza hediye etmek istiyorum' dedi. Benim için unutulmaz bir andı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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