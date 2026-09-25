Tahsin Ocaklı, madencilikte kaynağın yüzde 98'inin yurt dışına çıktığını iddia etti - Son Dakika
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Tahsin Ocaklı, madencilikte kaynağın yüzde 98'inin yurt dışına çıktığını iddia etti

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Tahsin Ocaklı, madencilikte kaynağın yüzde 98\'inin yurt dışına çıktığını iddia etti
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YENİ Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Artvin Şavşat'ta madencilikte kaynağın yüzde 98'inin yurt dışına çıktığını iddia etti. Ocaklı, iktidarlarında doğal kaynak gelirinin 'Temel Vatandaşlık Geliri' kapsamında halka dağıtılacağını söyledi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - YENİ Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Türkiye'de madencilik gelirlerinin milli gelire yansıyan payının düşük olduğunu belirterek, bunun nedeninin yurt dışına çıkarılmasından kaynaklandığını iddia etti. Ocaklı, iktidarlarında, doğal kaynaklardan elde edilen gelirin "Temel Vatandaşlık Geliri" kapsamında halka dağıtılacağını söyledi.

YENİ Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, saha çalışmaları kapsamında Artvin'in Şavşat ilçesinde düzenlenen ilçe danışma toplantısına katıldı. Ocaklı, Şavşat'ta 610 üyeye ulaştıklarını belirterek, ilçe başkanından genel başkana kadar seçimlerde üyelerin söz sahibi olacağını ayrıca, ilk seçimde iktidara gelinememesi halinde Genel Başkan'ın kurultaya gitme taahhüdünde bulunduğunu hatırlattı.

Ocaklı, şunlar söyledi:

"Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözmek iki-üç yıl içinde mümkündür. Eğer su ürünleri yetiştiriciliğine bir şirkete 4,5 milyon dolar hibe kredi oluşturup onu firmaya verirseniz, emekliye vereceğiniz 50 bin lirayı cebinden almış olursunuz. Bir şirkete 4,5 milyon hibe veriliyor ama 114 bin emekliye verilebilecek olan 50'şer bin lira verilmemiş oluyor. YENİ Parti iktidarında böyle şahıslara sağlanan imtiyazlar değil, kaynağın kendisi tamamen halka aktarılacak.

Dünyanın bütün ülkelerinde madencilik faaliyetlerinde olayın ülkeye giren gayrisafi milli hasıla içindeki payı yüzde 4 ila 9 arasında. Türkiye'de yüzde 0,9 ila 1,2 oranında. Geriye kalanı ne oluyor peki? Bunlar beyana dayalı işler olduğu için kaynağın yüzde 98'i yurt dışına çıkartılırken bir kısmı da elbette ki saraya gizli olarak veriliyor. Yapacağımız şey bu kaynakları 'Temel Vatandaşlık Geliri' başlığı ile yoksulluğu yönetmek yerine halka adilce dağıtmak olacaktır. İki- üç yıl içinde yoksul durumda olan insanlarımız, bu emekli maaşında 22 bin liraya mahküm olan insanlarımız, en az asgari ücret seviyesine getirilir. İlk icraatımız bu olacak."

Sahara Tüneli ve bağlantı yolu projesinin bölgenin ticaretini, hayvancılığını ve ekonomisini canlandıracağını vurgulayan Ocaklı, kamu kaynaklarıyla yapılan yol ve köprülerin uzun süreli işletme anlaşmalarıyla şirketlere devredilmesini de eleştirdi.

Tahsin Ocaklı, iktidara gelmeleri halinde verdikleri sözleri yerine getireceklerini, seçmenden kendilerine güvenmelerini istedi.

Kaynak: ANKA
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