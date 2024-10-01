Takıntılar Antalya\'da Galası Yapılıyor

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(ANTALYA) - Gişe ve gösterim rekorları kıran "Toc Toc" oyununun Türkçe sinema uyarlaması "Takıntılar", Türkiye galasını Antalya Altın Portakal'da yapacak. Filmin özel gösterimine, metnin yazarı Laurent Baffie de katılacak.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali özel gösterim programında yıllardır yüz binlerce kişiye ulaşmış bir metnin Türkçe uyarlaması, metnin yazarının da katılımıyla ziyaretçilerle buluşacak. Fransız yazar, yönetmen ve komedyen Laurent Baffie, "Toc Toc" oyunundan uyarlanan "Takıntılar" ile Altın Portakal'da olacak.

Festival kapsamında 8 Ekim Salı günü saat 21.15'de, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda seyirciyle buluşacak filmin gösteriminin ardından soru-cevap da yapılacak.

Film, obsesif kompulsif bozukluğu olan altı farklı kişinin, ünlü bir psikiyatrdan aldığı randevunun çakışması ve doktorun da ortalarda olmamasıyla yaşanan maceraları konu ediniyor. Yunus Nihat Özcan'ın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Çiçek Dilligil, Özge Özberk, Zafer Algöz, Seda Bakan, Ecem Erkek, Sarp Akkaya ve Bora Akkaş yer alıyor.

Baffie'nin metni daha önce Arjantin ve Meksika'da 2 bin 500'den fazla gösteriyle 1 buçuk milyonu aşkın seyirciye ulaştı.